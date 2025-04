Plenković o uhićenju Mile Kekina: 'Hrvatska u režiji besramne i licemjerne ljevice'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Koprivnicu gdje se sastao s članovima Uprave Podravke. U prigodi Dana županije, sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Nakon toga obratio se medijima.

Plenković je uvodno objavio da je Vlada donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Odluka stupa na snagu sutra. Plenković je rekao da su konzultirali više čelnika, svi su rekli da su svoje aktivnosti manje više završili. DIP je signalizirao da bi zbog tehničke pripreme bilo dobro da je to dan dva prije krajnjeg roka propisanog zakonom, rekao je.

Komentirao je i SDP-ovu inicijativu za opoziv glavnog državnog odvjetnika. Rekao je da je ta "besramna inicijativa" suprotna odredbama Zakona o državnom odvjetništvu i politički pamflet. "Ovo je teški udar na neovisnost tijela kaznenog progona. Da takav pritisak radi HDZ imali bismo demonstracije. Nemam riječi koliko su to licemjerni ljudi. Ne znam tko njima može dati povjerenje", dodao je.

Afera Mile Kekin

Komentirao je i aferu u sklopu koje je uhićen Mile Kekin, suprug zastupnice Možemo Ivane Kekin.

"Vidimo naricanje o tome što je 7000 eura. Za što je optužnica za Miloševića, za Aladrovića, za Horvata? Ima li bilo kakvih dokaza o imovinskoj i financijskoj koristi tih ljudi? Ti dvostruki kriteriji eksplodiraju kao čirevi svaki dan. Što oporba više govori, to će javnost biti svjesnija ponašanja ljudi koji su u stanju likovati nad drugima, a kad je riječ o njima pravit se nevješti i pozivati na tajming. Nema veze ni s kakvim tajmingom. Hrvatska dvostrukih kriterija u režiji besramne i licemjerne ljevice", istaknuo je.

Mile Kekin na popisu je samostalnih umjetnika kojima porezni obveznici plaćaju doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje iako svake godine zaradi više od 130 tisuća eura. Nije jedini, na tom popisu niz je poznatih pjevača i glumaca, pa je resorno ministarstvo najavilo izmjene zakona kako bi se promijenili kriteriji za isplatu doprinosa.

"Po meni je to pitanje moralnog karaktera. Možda bi trebalo revidirati sustav. Čekat ćemo inicijative ministrice nadležne za taj segment", poručio je Plenković. Na pitanje vidi li u svemu političku dimenziju s obzirom na to da je Anto Nobilo registrirao političku stranku, Plenković je rekao kako ga to uopće ne zanima i da to treba pitati Nobila.

