Plenković ide u New Delhi na samit na kojem će riječ biti o zanimljivoj temi

Premijer Andrej Plenković boravit će od srijede do petka u Indiji gdje će sudjelovati na četvrtom po redu globalnom samitu o umjetnoj inteligenciji u glavnom gradu New Delhiju. Plenković će boraviti u New Delhiju od 18. do 20. veljače, a uz njega će biti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Prvi globalni samit posvećen umjetnoj inteligenciji održan je 2023. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2024. u Južnoj Koreji. Indija je domaćin sastanka na vrhu AI Impact nakon što je Modi u veljači prošle godine bio supredsjedatelj samita AI Action s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu.

"Danas se umjetna inteligencija nalazi na civilizacijskoj prekretnici. Može proširiti ljudske sposobnosti na neviđene načine, ali može i testirati postojeće društvene temelje ako se njome ne bude upravljalo. Zato smo ovaj sastanak na vrhu namjerno usmjerili na pitanje utjecaja koji osigurava smislene i pravedne rezultate, a ne samo inovacije", rekao je Modi u ponedjeljak za novinsku agenciju ANI.

Na službenim stranicama samita naglašava se da u središtu umjetne inteligencije moraju biti ljudi, planet i napredak, odnosno da AI "mora služiti čovječanstvu, štititi okoliš i poticati uključiv rast".

Moto ovogodišnjeg samita je "Blagostanje i sreća za sve", a očekuje se dolazak dvadesetak šefova vlada, više od 50 ministara iz raznih zemalja te više od 40 šefova vodećih globalnih i indijskih tehnoloških tvrtki.

Prvog dana posjeta, Plenković će se sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem, a potom s predstavnicima kompanije CMA-CGM. U četvrtak će se susresti s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antóniom Guterresom.

Premijer će posjet Indiji završiti susretom s predstavnicima Sveučilišta Delhi kojima će održati predavanje na temu "Premošćivanje kontinenata: Hrvatska i Indija u povezanom svijetu".

POGLEDAJTE VIDEO: Nova Dabrina afera uzdrmala koaliciju? 'Još malo zabave za ovaj jadni napaćeni narod'