MIROVNI PLAN /

Plenković i belgijski premijer razgovarali sa Zelenskim: 'Ostajemo čvrsto predani'

Plenković i belgijski premijer razgovarali sa Zelenskim: 'Ostajemo čvrsto predani'
Foto: Screenshot/x/andrej Plenković

Plenković je kazao da su sa Zelenskim razmijenili informacije o najnovijim diplomatskim događanjima u vezi s mirovnim planom od 28 točaka

23.11.2025.
16:04
T.K.
Screenshot/x/andrej Plenković
Premijer Andrej Plenković sastao se u Beču s premijerom Luksemburga, Lucom Friedenom. Njih su dvojica odradili telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Plenković je na društvenoj mreži X kazao da su razmijenili informacije o najnovijim diplomatskim događanjima u vezi s mirovnim planom od 28 točaka, ali i o tekućim razgovorima na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost u Švicarskoj.

Ostajemo čvrsto predani podršci Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku i ponovno potvrđujemo našu predanost pravednom i trajnom miru.

"Ostajemo čvrsto predani podršci Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku i ponovno potvrđujemo našu predanost pravednom i trajnom miru", kazao je Plenković.

Von der Leyen poslala 'pljusku' Trumpu

Podsjetimo, danas su u Ženevi započeli pregovori o mirovnom planu u Ukrajini. 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da svaki “vjerodostojan” mirovni plan mora “zaustaviti ubijanje”, ali i “ne smije posijati sjeme budućeg sukoba”.

Istaknula je tri ključna elementa koja traži Komisija:

  • Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom
  • Ne smiju se uvoditi ograničenja ukrajinskim oružanim snagama koja bi zemlju ostavila “ranjivom na buduće napade”
  • “Središnja uloga” Europske unije u osiguravanju mira za Ukrajinu “mora se u potpunosti odraziti”, pri čemu bi Ukrajina “na kraju trebala postati članica naše Unije”.

Uputila je i apel za “povratak svakog ukrajinskog djeteta koje je Rusija otela”, navodeći da je desetak tisuća djevojčica i dječaka i dalje zarobljeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski do četvrtka mora prihvati Trumpov mirovni plan: 'To će imati utjecaj na cijeli europski kontinent'

Andrej PlenkovićVolodimir ZelenskiMirovni Plan
