Plenković i belgijski premijer razgovarali sa Zelenskim: 'Ostajemo čvrsto predani'

Premijer Andrej Plenković sastao se u Beču s premijerom Luksemburga, Lucom Friedenom. Njih su dvojica odradili telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Plenković je na društvenoj mreži X kazao da su razmijenili informacije o najnovijim diplomatskim događanjima u vezi s mirovnim planom od 28 točaka, ali i o tekućim razgovorima na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost u Švicarskoj.

Ostajemo čvrsto predani podršci Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku i ponovno potvrđujemo našu predanost pravednom i trajnom miru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Beču smo, zajedno s premijerom Luksemburga, @LucFrieden, razgovarali s predsjednikom @ZelenskyyUa.



Razmijenili smo informacije o najnovijim diplomatskim događanjima u vezi s mirovnim planom od 28 točaka i tekućim razgovorima na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost u… pic.twitter.com/BZsnvY9kEu — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 23, 2025

Von der Leyen poslala 'pljusku' Trumpu

Podsjetimo, danas su u Ženevi započeli pregovori o mirovnom planu u Ukrajini.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da svaki “vjerodostojan” mirovni plan mora “zaustaviti ubijanje”, ali i “ne smije posijati sjeme budućeg sukoba”.

Istaknula je tri ključna elementa koja traži Komisija:

Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom

Ne smiju se uvoditi ograničenja ukrajinskim oružanim snagama koja bi zemlju ostavila “ranjivom na buduće napade”

“Središnja uloga” Europske unije u osiguravanju mira za Ukrajinu “mora se u potpunosti odraziti”, pri čemu bi Ukrajina “na kraju trebala postati članica naše Unije”.

Uputila je i apel za “povratak svakog ukrajinskog djeteta koje je Rusija otela”, navodeći da je desetak tisuća djevojčica i dječaka i dalje zarobljeno.

