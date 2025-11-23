Plenković i belgijski premijer razgovarali sa Zelenskim: 'Ostajemo čvrsto predani'
Plenković je kazao da su sa Zelenskim razmijenili informacije o najnovijim diplomatskim događanjima u vezi s mirovnim planom od 28 točaka
Premijer Andrej Plenković sastao se u Beču s premijerom Luksemburga, Lucom Friedenom. Njih su dvojica odradili telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Plenković je na društvenoj mreži X kazao da su razmijenili informacije o najnovijim diplomatskim događanjima u vezi s mirovnim planom od 28 točaka, ali i o tekućim razgovorima na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost u Švicarskoj.
Ostajemo čvrsto predani podršci Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku i ponovno potvrđujemo našu predanost pravednom i trajnom miru.
"Ostajemo čvrsto predani podršci Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku i ponovno potvrđujemo našu predanost pravednom i trajnom miru", kazao je Plenković.
Von der Leyen poslala 'pljusku' Trumpu
Podsjetimo, danas su u Ženevi započeli pregovori o mirovnom planu u Ukrajini.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da svaki “vjerodostojan” mirovni plan mora “zaustaviti ubijanje”, ali i “ne smije posijati sjeme budućeg sukoba”.
Istaknula je tri ključna elementa koja traži Komisija:
- Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom
- Ne smiju se uvoditi ograničenja ukrajinskim oružanim snagama koja bi zemlju ostavila “ranjivom na buduće napade”
- “Središnja uloga” Europske unije u osiguravanju mira za Ukrajinu “mora se u potpunosti odraziti”, pri čemu bi Ukrajina “na kraju trebala postati članica naše Unije”.
Uputila je i apel za “povratak svakog ukrajinskog djeteta koje je Rusija otela”, navodeći da je desetak tisuća djevojčica i dječaka i dalje zarobljeno.
POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski do četvrtka mora prihvati Trumpov mirovni plan: 'To će imati utjecaj na cijeli europski kontinent'