Avdagić: 'Omjer snaga na Bliskom istoku se promijenio. Izrael je u najboljoj poziciji u povijesti'

Na Bliskom istoku, nakon pada Asadova režima, glavno je pitanje što će se dogoditi sa Sirijom? Ima li zemlja snage za reorganizaciju, hoće li se velike sile umiješati i kako će svemu pristupiti zemlje u regiji, već potresenoj brojnim nestabilnostima?

Sve to za Danas.hr komentirao je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić koji podsjeća kako je Trump jasno rekao da se ne misli miješati. S druge, naglašava, Sirija ne može sama.

"Tamo se trenutačno nalazi negdje između 90 tisuću američkih vojnika. Doduše, oni su prisutni samo u područjima gdje su Kurdi, ali na neki način tu treba naglasiti prisutnost praktično svih u toj zemlji, s obzirom na to da imate i ruske i američke snage direktno na tlu Sirije", kaže Avdagić.

Ističe da je Izrael možda i u najboljoj poziciji u svojoj povijesti. "Mislim da je ovo zapravo najdominantnija i najmoćnija pozicija u kojoj je od nastanka Izraela ta zemlja bila. Pitanje je samo hoće li doći do nekih još novih otvorenih konfrontacija s Iranom. Spekulira se i dalje o mogućnosti njihovog napada. No, ne mogu bez američke pomoći i potpore", pojašnjava.

Dodaje da je i Saudijskoj Arabiji na neki način isto laknulo s obzirom na slamanje iranske pozicije. "Međutim, može se reći da posve sigurno jesu regionalna sila, ali tijekom sukoba u Jemenu pokazalo se da nemaju strateške moći", rekao je Avdagić.

Omjer snaga na Bliskom istoku

Avdagić ističe da se omjer snaga na Bliskom istoku strašno promijenio. "Iran jednostavno nije ono što je bio prije godinu dana. To je bila respektabilna sila sa svojim posredničkim snagama. Sad je on posve u drugoj poziciji. Zemlja je izgubila jako veliki komad svog utjecaja i više je nitko neće gledati na isti način", kaže Avdagić.

"Mnogi apostrofiraju ruski gubitak u regiji. Najveći je sigurno ono što je Iran izgubio. Izrael je možda i najveći dobitnik. A na tom tragu je i Amerika, s obzirom na to da će ova regija sada zahtijevati puno manji angažman, što otvara vrata najavljenoj trgovinu i tko zna kakve sve koncentracije prema Kini. Što nije zapravo uopće novost i možda izaziva nekakvu uznemirenost u Europi", poručuje Avdagić.

Rusija na dva fronta

Avdagić ističe da Rusija nije odlučila spašavati Asadov režim jer jednostavno nije mogla na dva fronta.

"Oni su fizička ubojita sredstva preusmjerili na Ukrajinu. Za tako nešto u ovom trenutku bi Rusija morala preusmjeriti dobar dio vojnih resursa ponovno na Siriju, a to bi njima riskiralo mogućnost da gube teren. Za Putina i za Kremlj pitanje opstanka Ukrajine je pitanje opstanka za njih, a Sirija to nije. Sirija je bolna, ali ta bol će proći", poručio je.

Avdagić je podsjetio da Bašar al-Asad nije imao podršku većine građana. "Jedino uz grubu silu, a to se doista događalo. Daleko više razaranje bilo je što se tiče urbanih središta u Siriji nego što je to u Ukrajini uopće. Teritorij koji je Rusija osvaja u Ukrajini, to je spaljena zemlja. To se činilo i u Siriji", zaključio je Avdagić.

