PROGNOZA ZA VIKEND / Idućih dana stabilno, a evo gdje je moguća koja kap kiše

Anticiklona podržava stabilne vremenske prilike, a to na kopnu znači maglu i niske oblake kojih će biti i danas veći dio dana, jedino će u gorskim i sjevernim predjelima biti sunčanih razdoblja. Na Jadranu do sredine dana većinom sunčano, zatim postupni porast naoblake, a krajem dana je mjestimice na otocima moguće malo slabe kiše. U unutrašnjosti slab vjetar, a uz obalu i dalje bura, umjerena i jaka, pod Velebita na udare i olujna. Na kopnu i poslijepodne hladno, temperatura tek koji stupanj u plusu, a uz obalu znatno toplije - uglavnom od 11 do 17 stupnjeva.