Tko bi mogao zamijeniti Dabru? Macan: 'Imao sam dojam da čuva tu poziciju za njega...'

Kao bomba je odjeknula i procurila u javnost jučerašnja snimka Josipa Dabre, ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade kako puca iz pištolja HS-2000 kroz otvoreni prozor dok se vozi na suvozačevom mjestu u osobnom automobilu.

Nema tko nije komentirao snimku, od svih oporbenih političara, ali i do vladajućih. Jedni naravno kažu da je to za momentalnu ostavku, drugi poput njegovog stranačkog kolege Ivana Penave kažu da je Dabro 'bio bećar, ostao bećar i bit će bećar', a treći poput Andreja Plenkovića još se nisu oglasili oko svega, odnosno, Vlada je dala samo kratko priopćenje.

Ipak, Josip Dabro ipak je prelomio i podnio neopozivu ostavku jedan sat nakon ponoći.

MUP i DORH su izvijestili da provode izvide i utvrđuju sve okolnosti snimke koju je objavio Jutarnji list, a s političkim analitičarom Krešimirom Macanom prošli smo kroz cijelu situaciju i analizirali što bi dalje moglo biti.

"Ovakve situacije su jako nezgodne za političare, jer za njih, prije svega, vrijede isti zakoni kao i za sve druge, ali su svi kriteriji stroži u odnosu na 'obične' građane. Jer moraju biti primjer javnosti svojim ponašanjem", rekao nam je Macan.

Svaki mjesec, jedan ministar

Kako politički analitičar gleda na to da Andreju Plenkoviću otprilike svaki mjesec ode jedan ministar. Vidi li premijer svoju odgovornost u svemu ovome, što će biti iduće?

"Iduće je preslagivanje Vlade koje se već mjesecima priprema i očekivalo se najkasnije po okončanju lokalnih izbora, ali sada izgleda možda i poželjno ranije. Kad ste ovako dugo na vlasti – 8 godina i 10 mjeseci, dolazi i do zamora materijala, ljudi odlaze i sami ili zbog afera i zato je po meni izlaz u preslagivanju Vlade i novim licima. S njima krećete u novi ciklus. Jer to i morate u trećem mandatu – inače ste puno lakša meta oporbi i medijima", smatra Macan pa odmah daje za primjer novu ministricu zdravstva.

"Irena Hrstić je već dugo čekala tu promjenu na čelu ministarstva, samo je prioritet nakon neustavnog ulaska Milanovića u parlamentarnu trku, bilo sastaviti Vladu čim prije pa su zbog toga izostale bilo kakve promjene osim nužnih zbog novih koalicijskih partnera."

Tko će ga naslijediti?

A tko bi sad mogao sjest u fotelju ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva? Privremeno - to će biti državni tajnik Tugomir Majdak, a dugoročno?

"To će biti odluka Domovinskog pokreta, on je bio i potpredsjednik Vlade – imao sam dojam da je čuvao tu poziciju za Penavu, a ako su postigli dogovor s HDZ-om oko izbora u Vukovaru, to bi mogao biti i sam Penava. Sve je u njihovim rukama, to su resori koje su tražili za ulazak u koaliciju. Naravno, i okolnosti su se drastično promijenile od tog ulaska u koaliciji – DP nije više u istoj poziciji, niti je saborska većina jednako brojna. Mogle bi se karte dodatno zamiješati.

Zanimalo nas je i je li došlo do pritiska od strane premijera Plenkovića prema Dabri, odnosno je li bilo kasnog poziva da ministar sam podnese ostavku. Jer podsjetimo, samo par sati prije njegove Facebook objave, Dabro je tvrdio da je snimka stara nekoliko godina i rekao da se radi o 'perfidnoj manipulaciji'. I istina je, Plenković ga je nazvao i rekao mu da mora dati ostavku.

"Rekao bih da je ovo prva posljedica izbora nakon nedjelje i izbora Zorana Milanovića pa je simbolično zatvoren krug. Jer je prvi Milanović kao premijer uveo praksu da nema političke odgovornosti, nego je potrebno čekati da sudski spor završi pravomoćno kako bi izbjegao da Radimir Čačić ode s mjesta potpredsjednika Vlade zbog prometne nesreće zbog koje je na kraju služio i zatvorsku kaznu. Istina, kasnije je smijenio ministricu Mirelu Holy zbog jednog neprimjerenog maila oko zapošljavanja", poručuje Macan pa dodaje:

"HDZ je rado prigrlio tu praksu i dosad se čekalo baš da se neko pritvori ili da bude osuđen pa je tek onda bio isključen iz stranke (brojni USKOK-ovi predmeti načelnika Otoka, Škabrnja, župan vukovarski). Naravno postoji i presumpcija nevinosti, ali i politička odgovornost. Ovim potezom imam dojam da se uvodi ipak nekakav novi standard: 'napravio si nešto neprimjereno, pa makar to bilo i u prethodnom životu, morat ćeš otići', i to je dobro za društvo u cjelini, ali dosta klizak teren za sve političke aktere. Izborom Milanovića je poslana jaka poruka vladajućima i izgleda da su je čuli. Snimka postoji dugo vremena, vrijeme njezina puštanja nije slučajno. DP ima i političkih i interesnih protivnika kojima je sve ovo u interesu. Resor poljoprivrede je jedan u kojem se najviše novaca okreće kroz subvencije", smatra politički analitičar pa se prisjeća jučerašnje situacije:

"Netko mi je jučer dobro napisao – 'ovo se ne može braniti.' Odgovorio sam mu da se i mnoge stvari prije nisu mogle braniti, pa su ljudi ostali na funkcijama. Izgleda da se okolnosti ipak mijenjaju, nabolje za Hrvatsku dugoročno", tvrdi Macan.

Novi udarac ovo za Vladu, što će biti s Dabrinim resorom?

"Ovisi o tome hoće li DP inzistirati i dalje na tom resoru, a mogli bi. Trebat će naći novu osobu što bi mogao biti veliki izazov s obzirom na rasipanje stranaka na desnici. To je resor koji je i pod povećalom svih istražitelja, naročito zbog EU fondova koji su se tamo puno koristili, pa je pitanje znaju li vladajući nešto što mi ne znamo."

Dabro je jučer nakon što je snimka objavljena, tvrdio da je 'riječ je o snimci koju je svojevremeno poslao samo jednom čovjeku, tadašnjem prijatelju i kolegi Mariju Radiću…' Je li ovom ostavkom DOMiNO na dobitku ili će netko iz sjene profitirati?

DOMiNO na dobitku, ali i 'igrač iz sjene'

"Što je gore stanje u DP-u bolje je za DOMiNO ili pak za Tomislava Jonjića koji se isprofilirao u pravog lidera desnice na predsjedničkim izborima. Pogledajte njegov rezultat i ima skoro koliko DP i DOMiNO zajedno. Gledamo veliko preslagivanje na desnici. MOST je također u problemima i oni se moraju obnoviti, a tu je i tim Raspudić koji čeka svoju priliku", zanimljivo poručuje Macan.

Za kraj, pitali smo ga hoće li napokon ovo postati učestalo - da ministar da ostavku čim napravi nešto neprimjereno.

"Izgleda da polako, ali sigurno idemo u tom smjeru što je dugoročno dobra vijest za sve nas koji tu živimo. Bit će to proces, izgradnja institucija treba vremena, to je evolucija, nema revolucije, ali vidi se svjetlo na kraju tunela. Od Balkana smo u sigurnoj tranziciji prema uljuđenoj Europi. Iako i ta Europa nije više što je bila, tako da ćemo se i tim novim okolnostima morati prilagođavati", zaključuje Macan pa na kraju dodaje:

"Pucnjem iz pištolja Dabro je najavio početak kampanje za lokalne izbore."

