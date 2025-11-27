A1 zatvoren kod Svetog Roka zbog vjetra: Prometni kaos krenuo i u Zagrebu!

Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju, izvještava jutros Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog jakog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena za sve skupine vozila, a obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin-Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50- čvor Sveti Rok (A1).

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni.

Kolone vozila u smjeru Zagreba

Kolona je vozila zbog radova na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok (96+700 km) u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni od tri kilometra; povećana je i gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Gužve i u gradu

Čitatelji također javljaju da se prometne gužve stvaraju i u Zagrebu već od ranih jutarnjih sati.

Podsjetimo, zbog požara Vjesnikova nebodera, promet je privremeno ograničen na tom području i reguliran na novi način.

Grad Zagreb objavio je detalje:

• Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

• Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

• Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

• Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

• Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Također, autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak imat će prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

To će značajno ubrzati prometovanje te linije i skratiti njezino vrijeme putovanja što će je učiniti atraktivnijom mnogim građanima.

"Pozivamo sve građane, a osobito one na zapadu, da se upoznaju s voznim redom i stajalištima linije 107 te da joj daju priliku u periodu dok se ne dovrše radovi na proširenju prometnice", stoji na stranicama Grada Zagreba.

