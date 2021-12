Janaf d.d., tvrtka u većinskom državnom vlasništvu, čiji je dugogodišnji predsjednik Uprave, Dragan Kovačević, uhićen prošle jeseni, a potom i optužen za niz koruptivnih djela, proteklih je godinu dana provela s dvojicom članova Uprave, a sada se iznenada bira još jedan.

Nakon uhićenja Dragana Kovačevića za v.d. predsjednika Uprave je izabran Stjepan Adanić, dugogodišnji zaposlenik Janafa, umirovljeni general HV-a i srčani HDZ-ovac još od ranih devedesetih koji se iznenada politički angažirao u vrijeme kada je Andrej Plenković odlučio raskrstiti s frakcijom Milijana Brkića, vjerojatno zbog potrebe pojačavanja dojma da su uz Plenkovića i brojni branitelji s iskustvom u Domovinskom ratu, te je čak na posljednjim izborima za EU parlament bio istaknut i na listi i nastupao na brojnim predizbornim skupovima.

Adanić je s prekidima radio u Janafu još od 1998. godine, a u Upravu je izabran u veljači 2020. Kao drugi član Uprave ostao je Vladislav Veselica, ekonomist, sin proljećara Vlade Veselice (i nećak Marka Veselice) kod kojeg je svojedobno, ne bez poteškoća, doktorirao Dragan Kovačević. Veselicu je u Janafu zaposlio upravo Kovačević, a član Uprave postao je u veljači 2020. kada se smatralo da ga se počinje pripremati za preuzimanje mjesta predsjednika Uprave.

Naime, Vladislav Veselica je bio i ostao prijatelj Andreja Plenkovića. Zajedno su išli u osnovnu školu i Veselica je u vrijeme kada je Plenković tek postao predsjednik HDZ-a, kada je za mnoge bio tek prilično nepoznati europarlamentarac s nedovoljno HDZ-ovskog domoljublja, opisivao koliko je Plenković bio dobar prijatelj i kako mu je pomagao u djetinjstvu dok je bio stigmatiziran kao dijete iz obitelji političkih disidenata. Zbog njegova imenovanja Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa otvorilo je i predmet protiv Andreja Plenkovića, ali je oslobođen, jer se prijateljske relacije, za razliku od rodbinskih, ne smatraju sukobom interesa.

Plaća najmanje 24 tisuće kuna

S obzirom na to da je očigledno Uprava Janafa uspijevala funkcionirati s dvojicom članova u proteklih godinu dana, pitali smo u Janafu, zašto se sada odlučilo otvoriti još jedno – poprilično skupo – radno mjesto u Upravi, je li došlo do promjene u obimu posla, ili kakvih drugih poteškoća, no odgovoreno nam je suhim citatom, da je to sve regulirano Statutom Janaf d.d., u članku 20., koji kaže da se "Uprava Društva sastoji od jednog do tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave ako je Uprava sastavljena od više članova, odnosno generalni direktor ako je Uprava sastavljena od samo jednog člana", a o broju članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor. Nismo, na žalost, dobili nikakvo obrazloženje zašto je NO Janafa upravo sada odlučio tako pojačati Upravu. Radi se o radnom mjestu s plaćom od 24 do 26 tisuća kuna neto.

Zanimljivo je da je Stjepan Adanić, duže od godinu dana nosio predznak v.d., a da se nakon prvih šest mjeseci pojavila i glasina da će ga maknuti i na njegovo mjesto zbrinuti bivšeg ministra obrane, Damira Krstičevića, no nakon što je i raspisan natječaj u rujnu ove godine – 4. listopada ove godine Nadzorni odbor je upravo Stjepana Adanića izabrao za pravog predsjednika Uprave, i to na četiri godine. Ali onda slijedi novi manevar, izbor još jednog člana Uprave.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predvođeno Tomislavom Ćorićem, kao predstavnik većinskog vlasnika, raspisalo je natječaj 27. listopada, pristiglo je osam valjanih prijava, a ovih dana traju i intervjui s kandidatima, i to, dakako, u prostoru Ministarstva gospodarstva.

Kandidat s faktorom X

Neslužbeno saznajemo da su među zainteresiranima za posao člana Uprave najmanje dvojica sadašnjih menadžera iz Janafa, i da će, najizglednije, ta činjenica svakako pomoći pri izboru najboljeg. Jedan je Krešimir Rukavina, sadašnji voditelj Ureda upravljanja kvalitetom u Janafu. Rukavina ima političko zaleđe u HDZ-u, bio je i predsjednik jednog gradskog ogranka stranke, no s obzirom na to da je blizak Andriji Mikuliću, bivšem šefu HDZ-a u Zagrebu, danas glavnom državnom inspektoru, moglo bi se reći da je pripadnik frakcije koja više nije toliko utjecajna. Drugi kandidat s ozbiljnim političkim zaleđem, Davor Galić, šef Sektora razvoja i investicija u Janafu, već sada se, međutim, smatra sigurno izabranim.

Još u vrijeme kada je Stjepan Adanić bio v.d. i taj mu se status produljivao, spekuliralo se da bi na natječaju za predsjednika Uprave mogao biti izabran upravo Davor Galić, unatoč tome što je zaposlen u Janafu tek 2019. godine i, realno, ima prilično skromno iskustvo u energetici. On je, naime, po obrazovanju inženjer elektrotehnike, do 2006. godine je radio u HT-u, potom u predstavništvu tvrtke Huawei, do 2010., zatim u Cisco systemsu, a potom se okušava u vlastitom biznisu. Osniva, naime, tvrtku Depo ideja, koja je još aktivna, no prema izvješću za 2020. godinu vidljivo je da iz godine u godinu prenosi gubitak.

No, za njegovo zapošljavanje u tvrtki iz posve drugog sektora, u Janafu, smatralo se da je presudno to što je zet Mate Granića, utjecajnog HDZ-ovca još iz devedesetih, bivšeg ministra vanjskih poslova kojeg se smatra jednim od ključnih savjetnika i podupiratelja Andreja Plenkovića. Nije tajna da je mladi Plenković prva politička iskustva stjecao kada je radio u kampanji predsjedničkog kandidata Mate Granića, a prijateljstvo i suradnja su se nastavili. Granić je u vrijeme kada je bio savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović bio ključni posrednik između "dvaju brda" uvijek kada bi se pojavili problemi na liniji Plenković-Grabar Kitarović.

Također, smatra se da je on presudno utjecao i na izbor Tomislava Ćorića na čelo jednog od ključnih megaministarstava u Plenkovićevoj vladi, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje je nastalo spajanjem dvaju ministarstava (gospodarstva i energetike i zaštite okoliša i energetike). Tajnu bliskosti Granića i Ćorića može se tražiti i po liniji poznanstava iz starog kraja (Ćorić iz Ploča, Granić iz Baške Vode), ali ipak se smatra da je presudna suradnja supruge Tomislava Ćorića, Dubravke Sinčić Ćorić, s Matom Granićem oko osnivanja Hrvatskog društva lobista.

Supruga ministra Ćorića 2015. izabrana je za potpredsjednicu Hrvatskog društva lobista, a onda ponovno i 2017. godine, kada je predsjednica postala Maja Pokrovac, direktorica gospodarsko-interesnog udruženja Obnovljivi izvori energije, velika lobistica za vjetroelektrane, a s obzirom na to da je suprug potpredsjednice bio ministar obnovljivih izvora i energetike, došlo je do zanimljivog ispreplitanja o čemu je Net.hr prvi pisao u tekstu o "slučaju lobistica".

Je li Ćorić u Povjerenstvu koje odlučuje?

Zanimljivo je da je zet Mate Granića, Davor Galić, zajedno s lobisticom Majom Pokrovac ovog proljeća nastupao na konferenciji "Zeleni plan – prilika za energetski razvoj Hrvatske".

"Primarna djelatnost Janafa je transport i skladištenje naftnih derivata, ali već smo ranije htjeli krenuti u smjeru obnovljivih izvora energije. No nikad nije kasno, a imamo i stručni kadar koji može iznijeti i najkompleksnije projekte", zabilježena je tom prilikom izjava Davora Galića u Poslovnom dnevniku.

Net.hr je poslao upit Ministarstvu gospodarstva tko su članovi Povjerenstva koje će odlučivati o izboru trećeg člana Uprave Janafa, odnosno, hoće li biti uključen i ministar Tomislav Ćorić direktno, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. Ako bude izabran zet Mate Granića, kako to svi očekuju, bit će to još jedan znak da sve vodeće pozicije u Janafu ostaju u stranačkoj obitelji, i to u uskom krugu kontrole Andreja Plenkovića i njemu iznimno lojalnog Mate Granića.