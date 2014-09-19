U slovenskom parlamentu oslovljavaju se s 'drugovi' i 'drugarice'
U novom slovenskom parlamentu ponovno se nakon 25 godina mogu čuti izrazi 'drug' i 'drugarica' kojima se međusobno oslovljavaju zastupnici Udružene ljevice, stranačke grupacije što se zauzima za stvaranje 'socijalizma 21. stoljeća', nastale na valu prosvjeda koji su prije dvije godine potresale zemlju i srušile vladu tadašnjeg premijera Janeza Janše.
Stranka je na europskim izborima u svibnju osvojila 5,9 posto glasova, ali nije uspjela dobiti zastupnika u Europskom parlamentu. Na srpanjskim parlamentarnim izborima s istim je postotkom glasova dobila dvije zastupnice i dva zastupnika, što je bilo prilično iznenađenje.
Njezini su parlamentarci u četvrtak u raspravi o imenovanju nove vlade premijera Miru Cerara, sveučilišnog profesora prava nazivali 'kolegom', dok su se međusobno oslovljavali 'drug' i 'drugarica' ili 'gospođa drugarica' i 'gospodin drug'.
Udružena ljevica usprotivila se Cerarovoj namjeri da nastavi s privatizacijom državnih tvrtki i upozorila da će tražiti njegovu ostavku ako ne zabrani uzgoj pasa za borbe koje su u Sloveniji zabranjene.
Obnovi komunističke ikonografije i izraza najoštrije se protivi najjača oporbena Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše koja bivšoj premijerki Alenki Bratušek zamjera da je stvorila društvenu atmosferu za takve pojave.
Stranka bivšeg premijera obavijestila je predsjednika nove
Europske komisije Jeana Claudea Junckera da se
Bratušek fotografirala s crvenim zvijezdama petokrakama, simbolom
jugoslavenskog komunizma i da je jednom zgodom pjevala pjesmu