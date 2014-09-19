U slovenskom parlamentu oslovljavaju se s 'drugovi' i 'drugarice'

U novom slovenskom parlamentu ponovno se nakon 25 godina mogu čuti izrazi 'drug' i 'drugarica' kojima se međusobno oslovljavaju zastupnici Udružene ljevice, stranačke grupacije što se zauzima za stvaranje 'socijalizma 21. stoljeća', nastale na valu prosvjeda koji su prije dvije godine potresale zemlju i srušile vladu tadašnjeg premijera Janeza Janše.

Stranka je na europskim izborima u svibnju osvojila 5,9 posto glasova, ali nije uspjela dobiti zastupnika u Europskom parlamentu. Na srpanjskim parlamentarnim izborima s istim je postotkom glasova dobila dvije zastupnice i dva zastupnika, što je bilo prilično iznenađenje.

Njezini su parlamentarci u četvrtak u raspravi o imenovanju nove vlade premijera Miru Cerara, sveučilišnog profesora prava nazivali 'kolegom', dok su se međusobno oslovljavali 'drug' i 'drugarica' ili 'gospođa drugarica' i 'gospodin drug'.

Udružena ljevica usprotivila se Cerarovoj namjeri da nastavi s privatizacijom državnih tvrtki i upozorila da će tražiti njegovu ostavku ako ne zabrani uzgoj pasa za borbe koje su u Sloveniji zabranjene.

Obnovi komunističke ikonografije i izraza najoštrije se protivi najjača oporbena Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše koja bivšoj premijerki Alenki Bratušek zamjera da je stvorila društvenu atmosferu za takve pojave.