Nakon što smo je Net.hr pisao da je aktivist i autor brojnih tekstova o ruskoj imovini na portalu Volim Lošinj, Arsen Mujagić, prijavio radnoj grupi Vlade RH za sankcije i sumnju da je vlasnička struktura hotelske kuće Jadranka d.d. vezana za pojedine ruske oligarhe, a potom smo otkrili da se i sam ministar financija Zdravko Marić družio s jednim od vlasnika, Krešimirom Filipovićem, hrvatskim državljaninom koji živi i radi u Moskvi, te se postavilo pitanje kako će onda Vlada uopće pokušati rasvijetliti „puteve novca“ u pozadini privatizacije Jadranke d.d., otkrivamo još jednu zanimljivost vezanu za Hotele Jadranka d.d.

Tvrtka je upisana i u registru donatora HDZ-a, i to čak tri puta.

2013., uoči prelaska u „ruske ruke“, Jadranka d.d. je donirala HDZ s pet tisuća kuna, zatim je, nakon što je 2014. prešla u vlasništvo tvrtke Beta ulaganja čiji je vlasnik tada bio upisan fond iz Rusije, UK Promsvyaz, opet donirala HDZ na parlamentarnim izborima 2015. godine, ali s mnogo ozbiljnijim iznosom: 30 tisuća kuna. 2019., kada je već bila u stopostotnom vlasništvu tvrtke Beta ulaganja, ali je kao vlasnik tvrtke upisan fond Alfa kapital iz Moskve koji se pak povezivao s nekoliko ruskih oligarha koji su se sada našli na listi za sankcije Europske unije - Jadranka d.d. je donirala HDZ sa solidnih 25 tisuća kuna gotovine.

Uprava Jadranke potvrdila donacije

Uprava Jadranke je na upit Net.hr-a potvrdila donacije i naglasila da se radi o javno dostupnim informacijama, no nisu nam htjeli komentirati zašto su se odlučili donirati HDZ, niti su odgovorili jesu li donirali i neke druge stranke.

Net.hr je otkrio da je te 2019. godine u lipnju u hotelu Belleveu s pet zvjezdica u sklopu Jadranke d.d., u luksuznom apartmanu, na četiri dana odsjeo i ministar financija Zdravko Marić, a prema informacijama (i dokumentaciji) ministar Marić je dobio status VIP gosta najviše kategorije, no ministar nije odgovorio na upit Net.hr-a koliko je točno platio svoj smještaj, a to nije otkrio niti u svom reagiranju nakon objave teksta.

Ustvrdio je da je bio na produženom vikendu, posve u privatnom aranžmanu, no potvrdilo je da je tada upoznao vlasnika hotelske kuće Krešimira Filipovića, danas deklariranog vlasnika Jadranke, inače poduzetnika s moskovskom adresom koji je također dopredsjednik tvrtke Velesstroy Moskva. S obzirom da je ministar Marić i predsjednik NO HBOR-a, a Jadranka d.d. je korisnica mnogih kredita HBOR-a, pitali smo ga i mogućem sukobu interesa, no, ministar je otklonio bilo kakvu mogućnost utjecaja na kredite HBOR-a.

Nadamo se da će detalje ministrovog boravka u luksuznom hotelu u kojem četverodnevni boravak za četveročlanu obitelj stoji oko 35 tisuća kuna, rasvijetliti Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je za Net.hr potvrdilo da će analizirati slučaj i potom i službeno odlučiti hoće li otvoriti postupak.

Iako je u odgovoru ministra Marića naglašeno da su u registru stvarnih vlasnika Jadranka d.d. od 18. kolovoza 2020. upisani Predrag Perenčević i Krešimir Filipović, državljani Hrvatske s prebivalištem u Rusiji, činjenica je da su prije toga u registru bili upisani oligarsi koji su na popisu EU za sankcije: Mikhail Fridman, Petr Aven, Aleksej Kuzmičev i German Khan, te se može reći da je te 2019., kada je donirala HDZ, nedvojbeno bila vezana uz kontroverzne ruske oligarhe. U registru tvrtki je kao vlasnik upisana bila i ostala tvrtka Beta ulaganja, a kao njezin vlasnik fond Alfa kapital s adresom u Moskvi, a stvarni vlasnici u Registar upisuju se na temelju očitovanja menadžmenta.

Ima li ruskih veza ili nema?

Arsen Mujagić, aktivist i kroničar Lošinjskih ruskih veza, nakon početka rata u Ukrajini upozorio je nadležne da je u registru stvarnih vlasnika druga tvrtka koja je vezana za fond Alfa kapital - Alpha ulaganja - i dalje upisana kao vlasništvo spornih ruskih oligarha, te je on zatražio i istragu o tome jesu li oni možda još uvijek vezani i za Jadranku d.d. Nakon Mujagićeve prijave i upita novinara Net.hr-a, u registru vlasnika Alpha ulaganja uneseni su podaci u kojima se tvrdi da je - preko fondova - krajni vlasnik i Alpha ulaganja: Predrag Perenčević, brat Mihajla Mihe Perenčevića koji je 2009. doveo i prvog moćnog oligarha na Mali Lošinj, Nikolaja Tokareva - koji je tada kupio i impresivnu vilu Karolina.

Mali Lošinj je već duže vrijeme politički vezan za HDZ - na lokalnim izborima u pravilu pobjeđuje HDZ, a jedan od HDZ-ovih ministara turizma, Gari Cappelli, bio je i više puta izabran za gradonačelnika Malog Lošinja. No, poslovna elita s moskovskim adresama koja je kupovala vile i širila hotelsko carstvo na Malom Lošinju, uspijevala je uvijek graditi i veze prema ključnim političarima na nacionalnom nivou.

Prema kroničaru otočkih ruskih veza, Arsenu Mujagiću s kojem je Net.hr razgovarao, poslovna elita koja je bila povezana s ruskim kapitalom i koja je započela svoju akciju „preuzimanja“ otoka kupujući ekskluzivne vile na najboljim lokacijama, a onda je preuzela i najveću hotelsku kuću, uvijek je nastojala izgraditi dobre veze s političarima na vlasti, a sada saznajemo da je hotelska kuća uoči i nakon prelaska u ruke novih vlasnika – doslovno donirala i HDZ.