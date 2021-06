Sudionike ekskluzivnog zagrebačkog događanja očekuje zanimljiva diskusija naziva Tradition or Innovation? Why Not Both!, na kojoj će stručnjaci i komunikatori domaće industrije Zvonimir Seki, Nikolina Zečić, Natko Beck i Ivan Šarić, uz moderatora Vedrana Sorića, razmijeniti mišljenja o efikasnim komunikacijskim strategijama brendova koji niz godina predvode tržište.

Pri odabiru svakog proizvoda ili usluge pred nama je spektar mogućnosti. Tržište je danas preplavljeno novim proizvodima i inovacijama, no unatoč tome, nekim se brendovima uvijek vraćamo spontano. Je li ključni sastojak uspješna tradicija, efikasna inovacija – ili nerazdvojiva kombinacija tih elemenata koja nas uvijek podsjeti na djetinjstvo i mladost? Upravo će se tom temom baviti panel naziva Tradition or Innovation? Why Not Both! u sklopu zagrebačkog događanja DK Home presented by A1, koje će se održati na zagrebačkoj Ljetnoj pozornici Tuškanac 14. i 15. lipnja.

„Mnoge tvrtke i brendovi ponose se svojom tradicijom koristeći ju kao integralni dio svoje komunikacijske strategije. No, ako ostaju isključivo vjerni svome nasljeđu, a tradiciju stavljaju u prvi plan, zanemarujući nužne promjene odnosno usklađivanje s tržišnim trendovima, riskiraju neučinkovitost i nekonkurentnost u modernom potrošačkom okruženju. Ovaj panel donosi nam kvalitetan uvid u važnost uravnotežene poslovne i komunikacijske strategije koja učinkovito integrira viziju budućnosti i vrijednosti koje pripadaju temeljnim tradicijama i povijesti kompanija i brendova. Zanimljivo, upravo inovacije ovdje igraju ključnu ulogu omogućavajući brendovima da ostanu vjerni svojim korijenima i ujedno ispunjavaju suvremene potrebe potrošača“, rekao je Zvonimir Seki, direktor marketinga Francka odgovoran i za razvoj strategije inovacija koje predvode domaće, ali i regionalna tržišta.

Tradicionalni brandovi prolaze stalne promjene

Razgovoru će se, uz Zvonimira Sekija, pridružiti i Nikolina Zečić, direktorica Upravljanja iskustvom klijenata, marketinga, identiteta i komuniciranja u Zagrebačkoj banci te stručnjakinja za poslovnu strategiju zasnovanu na korisničkom iskustvu; Natko Beck, komunikator godine, influencer i, kako sam za sebe kaže, lajavi liječnik koji je znanost donio na društvene mreže i demistificirao je svojoj brojnoj publici; Ivan Šarić, televizijski voditelj, stand-up komičar, influencer te marketinški kreativac itekako upućen u komunikacijska kretanja brendova. Razgovor će moderirati Vedran Sorić, stručnjak za strateško i operativno vodstvo te prodajni savjetnik koji uspješno razbija mitove o prodaji.

A1 je generalni partner vrhunskog ugođaja DK Homea, uz koji događanje podržavaju i dosad potvrđeni partneri Franck, Zagrebačka banka, Konzum, Volkswagen ID.4, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group, Europski parlament u Hrvatskoj, WAI Moment, Studio Moderna, Podravka, KONČAR, PIK Vrbovec, Shutterstock, Cerovski Print Boutique, Go2Digital, Presscut i drugi.

Kako „tradicionalni“ brendovi u vremenu stalne promjene pronalaze vjerne kupce i simpatizere čak i među najmlađom publikom, što piše u njihovim komunikacijskim strategijama i kakva ih budućnost očekuje saznat ćemo drugog dana DK Homea presented by A1, 15. lipnja u lounge zoni pored kafića. Najavu cjelokupnog programa događanja pratite na službenim stranicama www.danikomunikacija.com.

O ORGANIZATORIMA: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje) te kao ekskluzivni predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku. Više o HURA-i na www.hura.hr.