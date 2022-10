Tramvaji i autobusi u Zagrebu opet će biti plave boje, objavio je to gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, na press konferenciji u utorak, 10. listopada, i tako zaključio dugogodišnji slučaj korištenja gradskih vozila za reklamiranje koji je započeo u vrijeme vladavine Milana Bandića.

Gradonačelnik Tomašević je objasnio da je nova vlast zatekla niz nepovoljnih ugovora koji su omogućavali dobru zaradu različitim privatnim tvrtkama, a minimalnu ili nikakvu u korist Grada i gradskih tvrtki, da je i ugovor o oslikavanju vozila jedan od tih – te da je ZET prošli tjedan tvrtki poslao obavijest o raskidu ugovora. Spomenuo je da mu nije jasno zašto je ZET-u uopće za taj posao trebao „posrednik“, te da je ZET od cijelog posla imao zaradu samo 4 milijuna kuna, dok istodobno od Grada prima subvencije u iznosu od čak milijardu kuna. Na svom Facebook profilu Tomašević je kasnije još pojasnio i na temelju čega smatraju da je ugovor nezakonito sklopljen, odnosno, zašto ga otkazuju.

„ZET je utvrdio da je navedeni ugovor sklopljen bez pribavljanja mišljenja nadležnog gradskog ureda te je ugovor raskinuo. Nakon raskida, ZET je obavezan dopustiti realizaciju već ugovorenih oglasnih kampanja u sljedeća tri mjeseca.“, napisao je Tomašević.

Net.hr otkrio ugovor s tvrtkom iz Banje Luke

Net.hr je prvi pisao o tom famoznom ugovoru ZET-a još u siječnju 2021. godine. Otkrili smo, naime, da je u tišini, bez javne objave rezultata okončan natječaj za oglašavanje na tramvajima i autobusima koji je objavljen na stranicama ZET-a u prosincu 2020. godine – i da je, između nekoliko tvrtki, izabrana tvrtka iz susjedne Bosne i Hercegovine, točnije iz Republike Srpske, InfoMedia Group, u vlasništvu regionalno poznatog poduzetnika, Vedrana Pušića. Tadašnja direktorica ZET-a, Ljuba Romčević Žgela, potpisala je ugovor s banjalučkom tvrtkom na pet godina.

Net.hr je pisao i o tome da su uvjeti za oslikavanje vozila na ovom natječaju značajno liberalniji nego ikada prije – jer povijest oglašavanja na tramvajima i autobusima seže još u sedamdesete godine prošlog stoljeća, no sve to se nije moglo ni uspoređivati sa potpunim oslikavanjem tramvaja koje je započelo tek prije desetak godina, ali u organizaciji marketinga ZET-a. Podsjetili smo u tom tekstu da je upravo gradonačelnik Bandić 2012. naredio da se skinu oglasi s tramvaja jer ih „nagrđuju“ i da se vrati – plava boja. Osam godina kasnije zaboravio je na tu naredbu i ZET je dopustio potpuno oslikavanje vozila.

Iz banjalučke tvrtke su nam tada odgovorili da ne smatraju da su imali povoljniji tretman od ostalih na natječaju, i da posao u glavnom gradu Hrvatske vide kao novi iskorak u širenju posla u regiji. ZET nam nije htio prvo odgovoriti na upit koliko će zaraditi na tom prepuštanju tramvaja i autobusa da postanu vozeće reklame, a onda su ipak priznali: 4 milijuna kuna godišnje.

Ilegalni radnici u garaži ZET-a

Nakon smjene vlasti i nakon što je na čelnu poziciju ZET-a umjesto Ljube Romčević Žgele izabran novi direktor, Marko Bogdanović, zabilježen je i prilično ozbiljan incident na poslu oslikavanja reklama na tramvajima. U svibnju ove godine u garaži ZET-a Državni inspektorat zatekao je četiri radnika bez odgovarajuće dokumentacije na tom poslu, „ilegalce“ iz BiH, no, iz tvrtke InfoMedia Group koja je ugovorila posao sa ZET-om, tvrdili su da to – nisu njihovi radnici. Radilo se o radnicima koje je dovela druga tvrtka, „podizvođač radova“, a ne njihova tvrtka.

Tada smo direktora InfoMedia Group, Željka Banjca, pitali jesu li u njihovoj tvrtki provođeni ikakvi izvidi „nadležnih tijela“ zbog neslužbenih informacija da je njihov ugovor sa ZET-om predmet istrage, no Banjac je ustvrdio da nije bilo nikakvih izvida i da oni i dalje uredno obavljaju ugovorene obaveze.

Net.hr je i nakon istupa gradonačelnika Tomaševića o objavi o raskidu ugovora pitao direktora tvrtke InfoMedia Group Željka Banjca hoće li poštivati tu odluku i jesu li odluci prethodili i kakvi sastanci s novom upravom ZET-a ili su samo primili pisanu obavijest o raskidu ugovora.

InfoMedia Group: 'Pokušaj jednostranog raskida'

No, sudeći po odgovoru iz tvrtke, do raskida ugovora nipošto neće doći – jednostavnim putem. Naglašavaju da imaju Ugovor o zakupu vanjskih površina vozila koji je sklopljen nakon javnog natječaja i da je taj Ugovor – ako se njih pita – na snazi do 31. prosinca 2026. godine. Kažu da su za Tomaševićevu objavu saznali iz medija, te smatraju da trpe „konstantne negativne pritiske zbog uspješnog poslovnog modela“. Također naglašavaju da im se neopravdano predbacivalo da oslikavaju niskopodne tramvaje TKM 2200 jer oni prema Ugovoru nemaju nikakva ograničenja prema vrstama vozila.

„Iz javnog istupa Gradonačelnika od 11.10.2022. jasno proizlazi da je odluku o raskidu predmetnih ugovora donio Grad Zagreb a ne zakupodavac tj., ZET d.o.o. i da odluka nije utemeljena na mišljenju Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, već na stajalištu Gradonačelnika da su predmetni ugovori „nepovoljni s minimalnom koristi za Grad“, te su posljedica isključivo političkog stava Gradonačelnika, uz nedostatak bilo kakvih zakonskih ili ugovornih pretpostavki.“, navedeno je u odgovoru koji potpisuje direktor Željko Banjac.

Za Net.hr je pojašnjeno da su od svibnja ove godine bili pozivani „od strane predstavnika Grada“, te da im je ponuđeno da izađu iz Ugovara bez naknade, da su to odbili, ali su ponudili određene ustupke, te su bili spremni na dogovor oko eventualnog smanjenja broja i obima oglasnih površina, ali da nisu dobili povratnu informaciju. Gradonačelnikov istup smatraju „dokazom“ da se „sve vrijeme radilo isključivo na pokušaju iznalaženja da se Ugovor raskine“, a navod gradonačelnika – da je Ugovor ZET potpisao bez dobivanja mišljenja nadležne gradske uprave – smatraju „apsolutno neutemeljenim“. Pri tome se pozivaju na članak 26. Službenog glasnika Grada Zagreba u kojem se navodi da navedeno mišljenje nije obvezujuće, nego ga treba dobiti „ako je to potrebno radi sigurnosti prometa.“

„Ukoliko je za sklapanje predmetnog ugovora, sukladno odredbama članka 26. st. 2 Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu, bilo potrebno ishođenje prethodne suglasnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, zakupodavac je takvu suglasnost bio dužan ishoditi prije upućivanja Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup vanjskih površina vozila ZET-a odnosno prije sklapanja predmetnog ugovora o zakupu.“, smatraju u tvrtki InfoMedia Group i najavljuju moguću pravnu bitku.

Moguća višemilijunska tužba?

„U suradnji s našim odvjetničkim timom ako se ukaže potreba za tim, iskoristit ćemo sve pravne mogućnosti da osiguramo poslovni integritet naše kompanije, klijenata, partnera i naših zaposlenih te će naša tužba ukoliko budemo bili prinuđeni da je podnesemo biti višemilijunska. Ponavljamo da za nas raskid Ugovora nije prihvatljiva opcija a otvoreni smo da pregovaramo o izmjenama i dopunama istog kako bi se zadovoljile i potrebe Grada i javnosti.Temeljem dobijenog javnog natječaja u ZET-u, Info Media Group je potpisala Ugovore i sa prijevoznicima u drugim gradovima Hrvatske, osnovala poduzeće u Zagrebu te zaposlila 9 radnika. Jednostranim raskidom Ugovora od strane Zeta a po narudžbi Grada kao vlasnika, cijeli posao Info Media Group d.o.o. na Hrvatskom tržištu gubi smisao te nam ne preostaje ništa drugo osim da pravdu potražimo kod nadležnog suda.“, nevedeno je u odgovoru koji potpisuje Željko Banjac.

Kažu da će i dalje nastaviti ispunjavati obaveze iz Ugovora, te da će se odazvati na sastanak na koji su „putem preporučene pošte“ pozvani u ZET i koji bi se trebao održati naredni tjedan.

„Iskreno se nadamo da će prevladati zdrav razum i da ćemo postići dogovor o nastavku suradnje te da se neće hirovitim i populističkim odlukama nanositi šteta budžetu grada Zagreba jer to osim materijalne povlači i druge odgovornosti.“, piše u odgovoru tvrtke InfoMedia Group.

Bandićeva direktorica u fotelji savjetnice

Nema sumnje da se posao koji je ZET predvođen Bandićevom bliskom suradnicom Ljubom Romčević Žgela ugovorio ozbiljno zakomplicirao, i da neće biti okončan tako jednostavno kako se moglo učiniti nakon istupa gradonačelnika i objave povratka plave boje.

No, što je s odgovornošću u ZET-u? Ako je zaključak da je ugovor s vanjskom tvrtkom o oglašavanju na tramvajima i autobusima neobično povoljan za izvođača radova, a nepovoljan za ZET i gradski budžet – koji enormnim iznosima subvencionira rad gradskog prijevoznika, hoće li za taj ugovor odgovarati i oni koji su ga kreirali u ime ZET-a? Hoće li odgovarati oni koji su spakirali uoči novih lokalnih izbora takav ugovor koji je tako teško raskidiv da tvrtki prijeti milijunska šteta? Za sada to nitko ne spominje. Dapače, bivša direktorica koja je kreirala tako povoljan ugovor za vanjske izvođače uz vrlo vjerojatni dogovor s Milanom Bandićem osobno, Ljuba Romčević Žgela, danas uživa na radnom mjestu – savjetnice novog direktora, Marka Bogdanovića. Kažu da ima ured u neposrednoj blizini ureda novog direktora, i vlastitu tajnicu.

Tako se i simbolički pokazuje da promjene u jednoj od najkompleksnijih i najzapuštenijih gradskih tvrtki, ZET-u, dolaze sporo i s mnogo oklijevanja.