Bio je to dramatičan četvrtak u spremištu, garažama vozila ZET-a u Dubravi. 28. travnja dogodilo se iznenadno „češljanje“ Inspektorata, i otkriće četvorice radnika koji su radili na crno, i to na poslu oslikavanja tramvaja oglasima. Radnici pristigli trbuhom za kruhom iz Bosne i Hercegovine, bez valjane dokumentacije, odmah su udaljeni. Uprava ZET-a, koju sada predvodi direktor Marko Bogdanović, na upit Net.hr-a o tome što se točno dogodilo i tko je odgovoran za činjenicu da su zagrebačke tramvaje oslikavali radnici koji su stigli iz BiH bez valjane dokumentacije odgovorila prilično šturo. Samo su konstatirali da osobe zbog kojih je postupao Državni inspektorat „nisu zaposlenici ZET-a“, te smo upućeni da se obratimo Inspektoratu i tvrtki Info Media Group.

Naime, kao što je Net.hr prvi pisao, uoči proteklih lokalnih izbora, Uprava ZET-a predvođena direktoricom Ljubom Romčević Žgelom, unosan posao oslikavanja oglasa na vozilima ZET-a ugovorila je s tvrtkom Info Media Group sa sjedištem u Republici Srpskoj i već tada se postavljalo pitanje je li bilo pogodovanja tvrtki i je li u odabir bio upleten i Milan Bandić osobno. Problematiziralo se također činjenicu da je ZET na tom tzv. javnom pozivu dao na korištenje vanjske površine stotine autobusa i pedeset tramvaja, uz neobične liberalne uvjete, a samo nekoliko godina ranije sam Milan Bandić zabranjivao je razmah takvog oglašavanja koje je pokrenuo sam ZET radi zaštite tipične plave boje.

Na direktan upit Net.hr-a o modelu organizacije posla, odnosno, na pitanje hoće li tramvaje i autobuse doći „farbati“ radnici iz Banje Luke, iz Info Media Group nam je odgovoreno da je u planu otvaranje tvrtke Info Media Group u Zagrebu „kroz koju će se u suradnji s lokalnim partnerima iz Zagreba realizirati poslovanje na tržištu RH“, te da im je praksa da na svakom tržištu imaju lokalni menadžment i lokalne zaposlenike. No, očito je nešto ipak otišlo u krivo.

Inspektorat: Nadzor još traje

Iz Državnog inspektorata nam je potvrđeno da je Inspekcija rada obavila inspekcijski nadzor u prostorijama ZET-a, te da su u „tijeku inspekcijskog nadzora na poslovima oslikavanja tramvaja zatečena četvorica radnika, državljana treće zemlje, zaposlena kod poslodavca registriranog u trećoj zemlji (Federaciji Bosne i Hercegovine) koji su navedene poslove obavljali bez ishođene dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijavi rada, što je protivno članku 88. stavku 1. Zakona o strancima.“ Također je pojašnjeno da je utvrđeno da se radi o radnicima koji su „u Republici Hrvatskoj pružali usluge u ime inozemnog poslodavca, na temelju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sklopljenog s tvrtkom registriranom u Republici Hrvatskoj, kao naručiteljem.“

Iz Inspektorata su potvrdili također da su i tvrtka i osobe koje su bile zatečene u prekršaju kažnjeni. „Kako je člankom 240. Zakona o strancima propisano da će u provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor tijela iz članka 239. stavka 1. Zakona o strancima usmenim rješenjem u zapisniku, u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu – pravnoj osobi ili poslodavcu – fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti odnosno državljaninu treće zemlje pružanje usluga za inozemnog poslodavca u nadziranom poslovnom objektu odnosno prostoru ako utvrdi da je tijekom nadzora za poslodavca radio državljanin treće zemlje protivno odredbama ovoga Zakona kojima je utvrđena obveza ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, slijedom utvrđenog činjeničnog stanja u skladu s navedenom zakonskom odredbom zatečenim državljanima treće zemlje usmenim rješenjem u zapisniku je zabranjeno pružanje usluga za inozemnog poslodavca u nadziranom poslovnom objektu odnosno prostoru, u trajanju od trideset dana.“, stoji u pisanom odgovoru iz Inspektorata.

Zatečenim radnicima, „državljanima treće zemlje“, izdani su i prekršajni nalozi, izrečene su im i naplaćene novčane kazne „jer su radili u RH bez ishođene dozvole za boravak i rad, odnosno potvrde o prijavi rada, dakle protivno propisu kojim se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Iz Inspektorata je također napomenuto da je „predmetni postupak inspekcijskog nadzora inspekcije rada Državnog inspektorata i nadalje u tijeku zbog utvrđivanja svih pravno-relevantnih činjenica sukladno zakonskim propisima.“

Info Media Group: Nije utvrđen ni jedan prekršaj kod nas

No, iz Info Media Group u odgovoru na upit Net.hr-a tvrde da nemaju ništa s cijelim incidentom. Neslužbeno pojašnjavaju da se radilo o jednom od tvrtki „podizvođača“, odnosno jednoj od nekoliko tvrtki s kojima surađuju, a oni očekuju da te tvrtke odgovorno obavljaju svoj dio posla. „Predmet kontrole Državnog inspektorata u prostorijama u ZET-u nije bila Info Media Group d.o.o. već tvrtka koja je izvodila radove. Info Media Group d.o.o. shodno tome nije bila predmetom kontrole, niti je sankcionirana na bilo koji način jer nije prekršila niti jedan zakon Republike Hrvatske.“, stoji u pisanom odgovoru. Ističu da ni Državni inspektorat, niti bilo koje drugo nadležno tijelo, nije utvrdilo nikakav prekršaj tvrtke Info Media Group oko angažiranja osoba na poslovima pripreme oglašavanja, niti su im popisane ikakve kazne, no potvrđuju da je Inspektorat naknadno zatražio na uvid radne dozvole za određene zaposlenike i njihove tvrtke, da im je to promptno dostavljeno, te nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

Drugim riječima, oni smatraju da nemaju nikakve veze sa standardima u tvrtkama čije usluge koriste u realizaciji dogovorenog posla sa ZET-om. A nema sumnje i da su se osigurali ugovorima da tako bude.

S obzirom na informacije da je zbog modela ugovaranja posla oglašavanja na tramvajima i autobusima između ZET-a i Info Media Group podnesena kaznena prijava DORH-u, pitali smo također jesu li u tvrtki nadležna tijela provodila ikakve izvide, no direktor tvrtke, Željko Banjac, odgovara da tvrtka „nije kontaktirana, niti je imala bilo kakve pozive od policije ili nadležnih tijela vezano uz model ugovaranja posla.“

'Trpimo konstantne negativne pritiske'

„Važno je naglasiti kako tvrtka Info Media Group ima potpisan ugovor sa ZET-om za oglašavanje na tramvajima sukladno zakonima RH te da se striktno pridržava svih odredbi ugovora. Info Media Group d.o.o. u zakupu ima svega 150 vozila od cca 700 vozila što ukupno čini cca 20 posto voznog parka ZET-a. Sa ostalim vozilima marketinški raspolaže ZET. Također napominjemo da u proteklih godinu dana, koliko je tvrtka Info Media Group d.o.o. prisutna na tržištu RH, trpimo konstantne negativne pritiske i podmetanja zbog našeg uspješnog poslovnog modela, te moramo ovim putem izraziti sumnju kako se radi o podmetanju konkurencije. Međutim, ovakvim negativnim konstrukcijama samo se nanosi utuživa poslovna i reputacijska šteta Info Medija Group d.o.o. i i ZET-u.“, odgovorili su iz tvrtke Info Media Group.