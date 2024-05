Ove je srijede došlo do stravične nesreće u Amsterdamu. Naime, jedna je osoba preminula u zračnoj luci Schiphol u Amsterdamu nakon što ga je upaljeni motor zrakoplov 'usisao'. Nizozemski zračni prijevoznik KLM priopćio je da je zrakoplov bio na putu za Billund u Danskoj, prevozeći putnike na letu KL1341.

Zrakoplovni stručnjak i analitičar Alen Šćuric kaže da se takve situacije ne dešavaju često, odnosno, da je ovo velika rijetkost. Postavlja se pitanje koliko blizu čovjek mora biti da ga motor aviona povuče i usmrti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šćuric kaže: "Morate biti stvarno jako blizu motora, koliko blizu ovisi o tipu motora, odnosno aviona. Neki ogromni avioni koji imaju abnormalno velike motore, ako ste i dalje od njega, on će vas usisat, a kod ovih manji naravno da možete biti nešto bliže".

Nije se znalo je li nastradao radnik ili putnik. Iako istraga još traje, navodi se da je u pitanju radnik. Neki izvori navode da mu je to bio prvi radni dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li ovo propust aerodroma, radnika ili nedostatak edukacije?

"Ako je u pitanju radnik kojemu je bio prvi radni dan, evidentno je bio neiskusan i napravio je nešto što nije smio. Na stajanci (mjesto na kopnenome aerodromu namijenjena smještaju zrakoplova radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika), znaju se pravila ponašanja, gdje smijete biti, koliko daleko smijete biti, o tome se educiraju radnici. Je li taj radnik zanemario pravila ili ih nije naučio, to će pokazati istraga".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sigurno jedna od najgorih mogućih smrti, upravo je ova. Dogodila se u sekundi, a kako Šćuric kaže, usisna snaga je tolika da se s njom ne može hrvat.

"Nije to ono nešto me malo povlači, pa padneš. I to kad ste povučeni, nema pomoći", dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

‘Dešavat će se i u budućnosti’

Kako uopće dođe do nesreća na aerodromima? Za zrakoplovnog stručnjaka velike aerodrome teško je nadzirati, ima puno ljudi, tehnike, vozila i aviona.

"U Zagrebu kad je puno manji aerodrom, naravno da ćete moći nadzirati svoje ljude. Vidite čovjeka blizu, naravno da ćete reagirati. Gdje imate desetke tisuća ljudi na stajanci, teško je to sve kontrolirati. Onda još imate i mlade ljude, neiskusne, dekoncentrirane i onda se takve stvari dešavaju. Dešavat će se i u budućnosti. Je li to dobro? Nije. Je li to treba izbjegavati? Treba. Ali dešavat će se. Nije da ne pogibaju ljudi skoro pa svaki dan po aerodromima", komentira Šćuric.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Detalji ove užasne nesreće još nisu poznati, a policija radi na slučaju. Nekolicina ljudi svjedočila je ovom događaju. U priopćenju je kompanija rekla: "Trenutno se brinemo o putnicima i zaposlenicima koji su svjedočili incidentu na Schipholu".

POGLEDAJTE VIDEO Stručnjak za zrakoplovne nesreće o padu Cessne: 'Postojao je način da sleti i da možda ne ošteti avion'