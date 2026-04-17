Prišao mladiću u autobusu i izbo ga nožem u trbuh: Bori se za život u bolnici

Beogradska policija i Više javno tužiteljstvo intenzivno tragaju za napadačem koji je u utorak navečer nožem napao putnika u autobusu javnog gradskog prijevoza, doznaje portal Telegraf.

Užasan napad dogodio se na liniji 59, a žrtva je 22-godišnji mladić Miloš Đ. koji je s teškim ozljedama unutarnjih organa hitno prevezen u bolnicu gdje je operiran. Liječnici mu se i dalje bore za život.

Srbijanski mediji navode da se napad dogodio iznenada i bez povoda, a da je napadnuti mladić policiji ispričao da napadača ne poznaje.

Izboden u trbuh

Miloš je kazao da je u autobus ušao s prijateljem. Ubrzo mu je prišao nepoznati mladić i na njega potegao nož.

Izvor upoznat s istragom potvrdio je da je mladić izboden nekoliko puta u trbuh pred očima drugih putnika.

Policija je pokrenula potragu za počiniteljem, a u tijeku je istraga koju vodi Više javno tužiteljstvo u Beogradu. Istražitelji se nadaju da će im u pronalasku počinitelja pomoći snimke nadzornih kamera iz autobusa te svjedoci koji su bili prisutni u trenutku napada.

