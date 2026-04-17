ZLOČIN U BEOGRADU /

Prišao mladiću u autobusu i izbo ga nožem u trbuh: Bori se za život u bolnici

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Miloš je kazao da je u autobus ušao s prijateljem. Ubrzo mu je prišao nepoznati mladić i na njega potegao nož

17.4.2026.
9:16
Dunja Stanković
Beogradska policija i Više javno tužiteljstvo intenzivno tragaju za napadačem koji je u utorak navečer nožem napao putnika u autobusu javnog gradskog prijevoza, doznaje portal Telegraf. 

Užasan napad dogodio se na liniji 59, a žrtva je 22-godišnji mladić Miloš Đ. koji je s teškim ozljedama unutarnjih organa hitno prevezen u bolnicu gdje je operiran. Liječnici mu se i dalje bore za život.

Srbijanski mediji navode da se napad dogodio iznenada i bez povoda, a da je napadnuti mladić policiji ispričao da napadača ne poznaje. 

Izboden u trbuh

Miloš je kazao da je u autobus ušao s prijateljem. Ubrzo mu je prišao nepoznati mladić i na njega potegao nož. 

Izvor upoznat s istragom potvrdio je da je mladić izboden nekoliko puta u trbuh pred očima drugih putnika. 

Policija je pokrenula potragu za počiniteljem, a u tijeku je istraga koju vodi Više javno tužiteljstvo u Beogradu. Istražitelji se nadaju da će im u pronalasku počinitelja pomoći snimke nadzornih kamera iz autobusa te svjedoci koji su bili prisutni u trenutku napada. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
