Ženi (30) greškom izvadili zdravu maternicu! Iz klinike šokirali: 'Ne vidimo liječničku pogrešku'

Austrijski mediji prenijeli su u utorak vijest kako je 30-godišnjakinji greškom izvađena zdrava maternica u Sveučilišnoj klinici Kepler u Linzu. Liječnici su sumnjali da ima tumor, a tek je kasnije otkriveno da je uzorak tkiva, za koji se je tvrdilo da je tumorozan, zapravo bio “kontaminiran” u kliničkom laboratoriju, prenosi Fenix.

Javnost je šokirana tim više što su iz klinike rekli da žale zbog incidenta, ali "ne vide nikakvu liječničku pogrešku".

Pacijentici je prošlo ljeto dijagnosticiran tumor na maternici. Morala je na hitnu operaciju. Kada je maternica pregledana u laboratoriju nakon operacije, što je uobičajeni rutinski postupak, pokazalo se da na maternici uopće nema tumorskog tkiva.

Za sve je kriv laboratorij?

Do pogreške je došlo kada je uzorak tkiva maternice 30-godišnjakinje bio na analizi u laboratoriju. Uzorak tkiva navodno je bio “kontaminiran” uzorkom neke druge pacijentice, što je rezultiralo “lažnim, pozitivnim rezultatom”. Pacijentica je obaviještena o lažno pozitivnom rezultatu tek četiri tjedna kasnije. Cijelo to vrijeme bila je uvjerena da ima agresivan oblik raka.

Iz klinike se sada pozivaju na medicinsku literaturu u kojoj stoji kako se lažan pozitivan rezultat može pojaviti u 0,01 do 3 posto slučajeva, čak i uz najveću moguću pažnju. Dodaju da se medicinske odluke moraju uvijek donositi na temelju dostupnih informacija, a ne na temelju kasnijih nalaza. Naglasili su da je u tom trenutku zahvat bio opravdan i nužan.

Pacijentica optužuje da je liječnicima bilo poznato da nema rak i prije operacije. Klinika to odbacuje te tvrdi kako je provedena opsežna interna istraga. Ponudili su joj psihološku pomoć.

