Žena ubijena u pucnjavi, dvoje ozlijeđenih: Traje velika potraga za napadačem

Jedna je žena ubijena, a dvoje ljudi ranjeno u pucnjavi u beogradskom lokalu oko 15 sati, javljaju tamošnji mediji.

Policija je blokirala dio grada i pokrenula akciju Vihor u potrazi za počiniteljem koji je, sumnja se, pucao iz kombija.

Ubijena je 51-godišnja žena, dok M.LJ. (42) ima prostrjelne rane na lijevoj potkoljenici, a A.O. (59) ima prostrjelnu ranu na lijevoj natkoljenici.

Sve se dogodilo na Slanačkom putu u Višnjičkoj banji. Dežurni javni tužitelj izašao je na mjesto užasa radi očevida koji je u tijeku.

