UŽAS U BEOGRADU /

Žena ubijena u pucnjavi, dvoje ozlijeđenih: Traje velika potraga za napadačem

Žena ubijena u pucnjavi, dvoje ozlijeđenih: Traje velika potraga za napadačem
Foto: Shutterstock

Ubijena je 51-godišnja žena, a drugo dvoje ranjenih imaju prostrijelne rane na potkoljenici i natkoljenici

30.9.2025.
16:22
Dunja Stanković
Shutterstock
Jedna je žena ubijena, a dvoje ljudi ranjeno u pucnjavi u beogradskom lokalu oko 15 sati, javljaju tamošnji mediji.

Policija je blokirala dio grada i  pokrenula akciju Vihor u potrazi za počiniteljem koji je, sumnja se, pucao iz kombija. 

Ubijena je 51-godišnja žena, dok M.LJ. (42) ima prostrjelne rane na lijevoj potkoljenici,  a A.O. (59) ima prostrjelnu ranu na lijevoj natkoljenici. 

Sve se dogodilo na Slanačkom putu u Višnjičkoj banji. Dežurni javni tužitelj izašao je na mjesto užasa radi očevida koji je u tijeku. 

