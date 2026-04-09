Žena rodila dijete na zaustavnoj traci autoceste: Vatrogasci ugledali nestvaran prizor

Žena je rodila dijete u automobilu parkiranom uz njemačku autocestu, objavili su u četvrtak vatrogasci.

Spasilačke službe pozvane su u srijedu navečer na autocestu A23 u blizini Hamburga na "izvanrednu, ali vrlo radosnu operaciju", rekao je glasnogovornik vatrogasaca.

Kada su stigli na mjesto događaja, automobil je bio parkiran na zaustavnoj traci autoceste u blizini raskrižja Halstenbek-Krupunder, a beba je rođena samo nekoliko minuta ranije, rekao je glasnogovornik. Vatrogasna vozila parkirala su se oko automobila kako bi ga zaštitila od prometa, dodao je.

Dugo će se pamtiti

Oko 24 vatrogasca pomoglo je u osiguranju mjesta događaja dok su bolničari brinuli o majci i novorođenčetu, prije nego što su odvezeni u bolnicu.

Glasnogovornik je rekao da će svi uključeni vjerojatno dugo pamtiti operaciju.

Autocesta A23 povezuje sjeverni lučki grad Hamburg s njemačkom obalom Sjevernog mora u saveznoj državi Schleswig-Holstein.

