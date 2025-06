Zelenski postavio tri zahtjeva Rusima: Otkrio i koga šalje na pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je potvrdio da će Ukrajina u ponedjeljak sudjelovati na mirovnim pregovorima u Turskoj.

U objavi na društvenoj mreži X, Zelenski je potvrdio da će ukrajinsku delegaciju predvoditi ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov.

Zelenski je također jasno istaknuo stavove s kojima Ukrajina planira sjesti za pregovarački stol. "Prvo - potpuni i bezuvjetni prekid vatre. Drugo - oslobađanje zatvorenika. Treće - povratak otete djece. A kako bi se uspostavio pouzdan i trajan mir te osigurala sigurnost - priprema susreta na najvišoj razini", poručio je Zelenski.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.



