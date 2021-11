Ruski sud u srijedu je na dva mjeseca pritvorio aktivisticu i pobornicu kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog, što je prvi slučaj uhićenja nekoga iz Navaljnijeve mreže otkad je proglašena ekstremističkom.

Sud u gradu Ufi donio je odluku o pritvaranju Lilije Čaniševe do 9. siječnja zbog osnivanja ekstremističke organizacije, rekao je odvjetnik Vladimir Voronjin. Za to djelo predviđena je kazna do deset godina zatvora.

Voronjin je rekao da je to prvi slučaj takve vrste otkad je politički pokret Navaljnog, najistaknutijeg kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, proglašen ekstremističkim ovo ljeto.

Postoji opasnost od bijega

Na Twitteru je napisao da će se žaliti na tu odluku. Čaniševa je sudu rekla da je u ranoj fazi trudnoće, no državni istražitelj je kazao kako postoji opasnost od njezinog bijega.

Čaniševa je vodila jednu od kampanja Navaljnijeve mreže u Ufi, gradu u blizini Urala, dok ih Navaljnijev tim nije raspustio jer je moskovski tužitelj pokrenuo proces da budu proglašeni ekstremistima.

Nakon što je ta presuda stupila na snagu, vlasti su u rujnu pokrenule proces protiv 45-godišnjeg Navaljnog i njegovih saveznika zbog osnivanja ekstremističke organizacije.

Čaniševa je pritvorena u utorak, a policija je pretražila i domove niza drugih aktivista.

Navaljni trenutno služi dvije i pol godine dugu zatvorsku kaznu zbog kršenja uvjetne kazne.