Zatresao se Jadran! Potres iz Italije uznemirio Hrvate: 'Ptica u kavezu se preplašila'

Jak potres pogodio je oko 9.30 sati područje sjeverne Italije. Prema prvim informacijama jačina mu je bila 4,3 po Richteru, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Navode da je epicentar bio 45 kilometara sjeverozapadno od Riminija. Osjetili su ga i u Sloveniji i u Hrvatskoj.

Netko je iz Marinića ponad Rijeke napisao: "Ptica u kavezu se preplašila", ali je i Gospiću netko napisao: "Kratko podrhtavanje".

Stiže i objava iz Pirana u Sloveniji: "Bio sam u krevetu koji se počeo pomicati. Odmah sam prepoznao da je riječ o potresu, trajalo je pet sekundi ili manje - ništa posebno."

