FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EPICENTAR KOD RIMINIJA /

Zatresao se Jadran! Potres iz Italije uznemirio Hrvate: 'Ptica u kavezu se preplašila'

Zatresao se Jadran! Potres iz Italije uznemirio Hrvate: 'Ptica u kavezu se preplašila'
×
Foto: Screenshot X

Tlo se zatreslo jutros oko 9.30 sati

13.1.2026.
9:43
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jak potres pogodio je oko 9.30 sati područje sjeverne Italije. Prema prvim informacijama jačina mu je bila 4,3 po Richteru, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Navode da je epicentar bio 45 kilometara sjeverozapadno od Riminija. Osjetili su ga i u Sloveniji i u Hrvatskoj.

Netko je iz Marinića ponad Rijeke napisao: "Ptica u kavezu se preplašila", ali je i Gospiću netko napisao: "Kratko podrhtavanje".

Stiže i objava iz Pirana u Sloveniji: "Bio sam u krevetu koji se počeo pomicati. Odmah sam prepoznao da je riječ o potresu, trajalo je pet sekundi ili manje - ništa posebno."

POGLEDAJTE VIDEO Direkt u hrvatskom Sibiru: 'Živimo kao na Grenlandu, ali ne damo se Amerikancima'

PotresItalijaRijekaGospić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EPICENTAR KOD RIMINIJA /
Zatresao se Jadran! Potres iz Italije uznemirio Hrvate: 'Ptica u kavezu se preplašila'