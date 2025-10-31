Zastupnica poljubila ministra usred parlamenta: 'Ne znam kakvo mu je krilo, možda ga probam...'

Incident koji se dogodio u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jedan dio tamošnje javnosti zabavlja, dok se neki zgražaju. Naime, tijekom rasprave o proračunu institucija BiH zastupnik DF-a Zlatan Begić prekinuo je izlaganje i upozorio predsjedavajućeg da uspostavi red u dvorani.

Begić je izlaganje prekinuo jer je zastupnica SNSD-a Sanja Vulić sjedi u krilu Srđanu Amidžiću, ministru financija i trezora BiH. "Moli se kolegica da ne sjedi u krilu ministru financija", poručio je Begić te dodao da se zastupnici ponašaju "kao u kafani".

Snimka sa skupštine prikazuje kako zastupnica Vulić prilazi ministru, grli ga jednom rukom, ljubi u obraz te potom miluje po licu drugom rukom. Nakon primjedbe Amidžić se uozbiljio, a Sanja Vulić mu je nastavljala šaputati na uho.

"Doista, ovo je podcjenjivanje svih nas ovdje. Pogledajte ovo", rekao je Begić.

Potom se zastupnicima i obratila Sanja Vulić, a Amidžić je pozorno pratio njene riječi. Ona je objasnila kako zastupnici SNSD-a nisu sjedili jedni drugima u krilima, već su se okupili oko "lijepe tajnice Živković kako bi se konzultirali".

"Žao mi je što vam je to toliko zasmetalo. Izgleda da vama djeluje udobnije krilo ministra Amidžića nego ta vaša stolica", rekla je Vulić.

"Ne znam kakvo je krilo ministra, ali ne znači da ga neću isprobati. Ministre, kud ste krenuli? Zašto ste se uplašili? Vratite se, možda isprobamo to vaše krilo", šaljivo je rekao Begić, a Amidžić je sa smiješkom napustio dvoranu.

