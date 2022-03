Politički analitičar Žarko Puhovski osvrnuo se na prilično burna zbivanja u zemlji i svijetu proteklih dana. Porazom Vlade i lokalne uprave nazvao je činjenicu da dvije godine nakon potresa nema vidljivijih znakova obnove u Zagrebu.

“Ono što se dogodilo danas skandalozno, a prošlo je u tišini, jest da je Branko Bačić najprije govorio o promjeni izbornog zakona u BiH, a onda je tek rekao: 'Razgovarali smo i o problemima u obnovi tijekom ove dvije godine'. Ako je njima obnova drugorazredni problem, onda je ova Vlada izgubljena”, rekao je Puhovski za N1 apostrofirajući da Vlada nije obnovila nijednu kuću.

'Da sam čekao državu, ne bih ništa imao'

Smatra kako se čini da je situacija nešto bolja na Baniji nego u Zagrebu. Istaknuo je da je u Sisku i Petrinji katastrofalno, ali "manje loše" nego u Zagrebu. Nije imao riječi hvale niti za novog ministra graditeljstva, Ivana Paladinu.

“On je s padobranom pao tu, snalazi se kako može. Čini mi se da je ministar nevažan u ovom trenutku. Prijašnji ministar nije ništa radio. Mogao sam ja doći nakon njega, ne može biti lošiji od njega. Horvat nije imao pojma što se događa. On nije smio biti ni portir, kamoli ministar", komentirao je Puhovski i ustvrdio da je sve zapelo na - neopisivom birokratiziranju.

“Da sam ja rekao: 'Čekam državu jer sam tolike godine plaćao porez'; ne bih ništa imao”, dodao je Puhovski i naglasio da nesposobnost Vlade u obnovi pokazuje i činjenica da ima više novca negoli je u stanju potrošiti.

Putin ne ide na Poljsku

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini, odnosno medijsko izvještavanje. Smatra da se svi mediji ponašaju - štreberski.

“Niti jedan novinar nije u Moldaviji, a to je sada ključno mjesto. Oni imaju teritorij koji bi mogao doći u direktan doticaj s ruskim trupama. Ako bude dalje sukoba, neće ići u Poljsku nego u Moldaviju, jer ona nije u NATO-u. Nitko ne razmišlja što će biti s Moldavijom i Rumunjskom te ima li tu neke mogućnosti za ujedinjavanje. Istovremeno, već dvije godine albansko-kosovska granica prestaje postojati i to je prošlo u potpunoj tišini. Kosovo je međunarodno-pravno gledano presedan. Putin se pozvao na Kosovo. To ne opravdava Putina, ali nitko ne objašnjava zašto je to bio specifičan trenutak za takvo što. Rat primitivizira društvo. Svi su problemi jednostavni, ali su nerješivi. Zato me brine ta fokusiranost na rat”, poručio je analitičar.

U medijima se često spominje i članak 5. povelje NATO-a koji govori o reakciji svih članica u slučaju napada na jednu. No, Puhovski ističe da NATO ima još alata za kolektivnu obranu.

“NATO ima taj sustav kontrole neba. Ova letjelica jest problem NATO-a. Ako je netko to napravio hotimično, napravio je da ispita koliko je vrijeme reakcije zaštitnih službi. To je ispipavanje pokazalo očito nespremnost. I sada se postavlja pitanje što će nama taj NATO ako nas ne može štititi tu gdje se ne možemo sami?”, istaknuo je Puhovski.

Austro-ugarska, Vijetnam, Jugoslavija...

Za njega nema dvojbe da je rat izazvao Vladimir Putin, bez obzira na stanje u NATO-u i višemjesečne napetosti u Ukrajini. “Taman da je sve istina što je Putin rekao, to nije opravdanje za rat. Nije bilo masovnih ubijanja civila. To je ista priča kao kod Miloševića. Istu priču je imao i SAD kada je išao u Vijetnam i kada su tvrdili da su se komunisti infiltrirali u vrijeme dok nisu bili”, smatra politički analitičar.

Rusku invaziju vidi kao reprizu Austro-ugarske situacije iz 1914. godine. “Srbija je tada prihvatila sve osim jedne točke iz njihovog ultimatuma. Krenuli su u rat i nisu dobili ništa, a izgubili su državu. Putin je sve dobio prije rata i sada je krenuo u rat u kojem ne može dobiti ništa više. To je potpuno iracionalno. On čeka neki grad Mariupolj ili nešto slično da proglasi pobjedu”, kazao je Puhovski.

Dobro je u svemu tome, tvrdi, što se ruski imperijalizam pokazao kao “tigar od papira”. “Prije toga u Afganistanu se američki imperijalizam pokazao tigrom od papira. Ostaje pitanje hoće li se krug zatvoriti pa da Kina pokuša učiniti isto u Tajvanu pa da i ona postane tigar od papira. Ako to ne učini Kina, ona je veliki dobitnik ovog sukoba. Pokazalo se da imperijalističke sile gube ratove. Pokazalo se da kapitalizam uspijeva iz društva, a ne vojskom, a socijalizam niti na jedan način”, zaključio je Puhovski.

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.