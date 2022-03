Donald Trump rekao je što bi učinio da izvrši pritisak na Vladimira Putina . Bivši američki predsjednik komentirao je rat u Ukrajini tijekom jučerašnjeg nastupa na Fox Businessu , a među ostalim se osvrnuo na Putinove prijetnje zapadu. "Slušao sam ga kako stalno koristi riječ n, to je riječ na n, i on je stalno koristi: nuklearno'.

Trebao bi mu reći: 'Gle, spomeneš li tu riječ još jednom, mi ćemo ih poslati tamo i vozit ćemo se naprijed-natrag, gore-dolje po vašoj obali.", govori Trump.

Nastavio je s time što bi sve rekao Putinu: "Ne možete dopustiti da se ova tragedija nastavi. Ne možete dopustiti da tisuće ljudi umru."

Trump je tijekom intervjua također istaknuo da je Rusija 'nuklearna sila', ali je dodao da su SAD 'veća nuklearna sila', navodeći da SAD ima 'najveće podmornice na svijetu, najmoćnije strojeve ikada napravljene'. Trumpov prijedlog je u suprotnosti s sadašnjim pristupom SAD-a uvođenja sankcija.

I prije imao genijalnih rješenja

Ovo nije prvi put da Trump komentira što bi SAD trebao napraviti u Ukrajini.

Dok je početkom ožujka održao govor republikanskim donatorima u New Orleansu, Trump je sugerirao da bi SAD trebale označiti svoje avione F-22 kineskom zastavom i 'bombardirati Rusiju do iznemoglosti', pisao je The Washington Post.

Nastavio je: "I onda mi kažemo, Kina je to učinila, mi nismo to učinili, Kina je to učinila, a onda se počnu boriti jedni s drugima, a mi sjedimo i gledamo".

Trumpovo obraćanje i nedavni komentari o nuklearnim podmornicama dolaze nakon što se bivši predsjednik suočio s žestokim kritikama jer je Putinove poteze u Ukrajini prije rata nazvao 'pametnim' i 'briljantnim'.