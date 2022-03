Od Donalda Trumpa dosad je svijet svašta čuo, ali njegov najnoviji prijedlog, izgovoren usred ratne krize u Ukrajini, sve je nadmašio. Čak i ako je bio izrečen u potpunoj šali.

The Washington Post piše da je bivši predsjednik SAD-a predložio da se američke borbene zrakoplove oboja u kineske zastave i pošalje da bombardiraju Rusiju!

List piše da je Trump to izgovorio u subotu ispred bogatih republikanskih donatora u New Orleansu, te da je pritom kazao da bi Ruse trebalo izbombardirati tako da im se g**nce smrzne.

"Obojamo lijepo naše zrakoplove u kineske boje i prevarimo Vladimira Putina. I zatim kažemo: Kinezi su to učinili, nismo mi. Pa kada se lijepo međusobno zarate, a mi sjednemo i sve to skupa gledamo", čuje se na snimci do koje su došli novinari The Washington Posta.

Bivši predsjednik Donald Trump osudio je prije desetak dana rusku invaziju na Ukrajinu i rekao da se moli za Ukrajince. Međutim, prethodno je isto tako razljutio neke članove republikanske stranke kada je opisao Putinove akcije u Ukrajini "genijalnim" i "prilično pametnim".

Također, sada je promijenio retoriku i napad ruskog čelnika Vladimira Putina na Ukrajinu nazvao "masovnim zločinom protiv čovječnosti". Usto je kritizirao zapadni NATO savez i opisao ga kao 'papirnatog tigra'.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti iz minute u minutu OVDJE.