Gostujući u emisiji 'Hit tvit', predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, osvrnuo se na aktualna događanja, a posebno na regionalne medije koji su izvještavali o prosvjedima koje je organizirala oporba u Srbiji.

Vučić je među ostalim izjavio da meta prosvjeda nije on, već Srbija i da se to vidi u podršci koju demonstracije imaju u Zagrebu, Prištini i nekim drugim gradovima regije.

"Zagreb, dio političkog Sarajeva, dio političke Podgorice i Priština žele pod svaku cijenu doći do promjene vlasti u Srbiji. Ne rade oni to zbog Aleksandra Vučića. Nisam ja meta. Meta je Srbija u pravom smislu te riječi", rekao je Vučić i pitao - 'što mislite zbog čega je netko u Zagrebu ili Prištini zainteresiran da u Srbiji dođe do svrgavanja vlasti putem prosvjeda?'

"Zašto je to njima u interesu? Zato što je Srbija loša, da bi Priština i Zagreb željeli finiju, bolju, ljepšu i uspješniju Srbiju. Vjerujete li u to? To bi njima bila samo ona Srbija koja neće štititi svoj narod na Kosovu i Metohiji ili koja ne bi bila regionalno konkurentna, jednako slaba kao u vrijeme Borisa Tadića, da predstavlja regionalnu krpu koja će se svuda ispričavati i da bude posljednja ekonomska rupa na sviranju Zapadnog Balkana", rekao je Vučić i poručio da smjenu vlasti može donijeti samo pobjeda na izborima, javlja Tanjug.

Nadalje, ukazao je da će se nastaviti pritisak i izvana zbog Kosova i neovisne politike Srbije.

"Zbog toga će željeti oslabiti mene", naveo je Vučić.

"Radit će sve što je potrebno kako bi mogli pripremiti za budućnost druge koji će služiti njihovim interesima", rekao je.

"Znaju da nije lako pobijediti me, jer političari u ovoj zemlji nisu velike popularnosti i sposobnosti, ali će nakon toga raditi sve što je potrebno kako bi pripremili druge koji će služiti njihovim interesima", poručio je i naglasio da mu nije lako gledati da netko organizira političke prosvjede zbog strašne tragedije.