Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je nakon glasanja na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji novinarima rekao da su "strašno uspaničeni".

Na pitanje što misli o hrvatskim medijima, odgovorio je: “Obožavam hrvatske medije. Kad god me vi napadnete podignete mi moral do takvih razmjera da mogu raditi, umjesto 12 sati, 20 sati dnevno. Molim vas da to činite i ubuduće.”, prenosi N1.

Na predsjedničkim izborima se, prema anketama, očekuje pobjeda Vučića i to već u prvom krugu sa 60 posto. Slični rezultati se očekuju i na parlamentarnim izborima.