Let American Airlinesa na kojem je bilo 64 putnika i članova posade koji je slijetao u washingtonsku zračnu luku sudario se u srijedu navečer s helikopterom Black Hawk u kojem su bila tri vojnika. Avion se doslovno prepolovio i pao u rijeku Potomac. Svi su poginuli, piše Sky News.

Zbog niskih temperatura, oni koji su preživjeli sudar imali su samo 20 minuta šanse za život. Spasioci koji su odmah pojurili namjesto nesreće, nisu uspjeli spasiti nikoga. Do sada je iz rijeke izvučeno 40 tijela. Još traže 27. S obzirom na to da su šanse za preživljavanje nikakve, stručnjaci se sada fokusiraju na istragu kako je uopće došlo do najveće zrakoplovne nesreće nakon 1982. godine kada je ukupno poginulo 78 ljudi. Posljednja zrakoplovna nesreća sa smrtnim ishodom u SAD-u bila je 2009. godine.

Među putnicima na letu bila je grupa klizača, njihovi treneri i članovi obitelji koji su se vraćali s kampa koji je uslijedio nakon Prvenstva SAD-a u umjetničkom klizanju u Wichiti. Dvoje od tih trenera Kremlj je identificirao kao ruske klizače Evgeniju Šiškovu i Vadima Naumova, koji su osvojili naslov u parovima na svjetskom prvenstvu 1994. i dvaput su se natjecali na Olimpijskim igrama.

Foto: Profimedia

Poginuo je kapetan Jonathan Campos (34) i kopilot Sam Lilley (28). Dva člana posade, Danasia Elder i Ian Epstein, također su izgubili živote u sudaru u zraku. Jedan od vojnika koji je poginuo u padu helikoptera je Ryan O’Hara. Ryan je bio zapovjednik posade Blackhawka, a iza sebe je ostavio ženu i jednogodišnjeg sina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čak 14 putnika na letu koji se srušio u rijeku Potomac američki su klizači i članovi njihovih obitelji. Među njima je bila i najmlađa žrtva na letu 11-godišnja Alydia Livingston. Poginula je i njezina sestra Everly (14).

Poginula je i 12-godišnja klizačica Olivia Ter. Bila je "voljena članica" klizališta Tucker Road i "iznimna" mlada klizačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Utjecaj Olivijinog života nastavit će odjekivati ​​u našoj sportskoj zajednici mladih i ona će nam jako nedostajati", rekao je Bill Tyler, direktor odjela za rekreaciju okruga Prince George. Pronađeno je tijelo i 16-godišnjeg Spencera Lanea i 13-godišnje Jinne Han.

Sveučilište Howard također je objavilo izjavu kojom potvrđuje da je Kiah Duggins, profesorica na sveučilištu, bila u avionu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zajednica Sveučilišta Howard i Pravni fakultet Sveučilišta Howard s dubokom su tugom saznali za smrt profesorice Kiah Duggins, koja je bila među poginulima u sudaru zrakoplova u nacionalnoj zračnoj luci Reagan", priopćilo je sveučilište.

"Tražimo privatnost i poštovanje obitelji, studenata i kolega profesora Dugginsa tijekom ovog teškog vremena", dodali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istražitelji su pronašli crnu kutiju iz aviona koja će dati odgovore na pitanja kako je došlo do nesreće. Međutim, preliminarno izvješće o incidentu očekuje se tek za mjesec dana.

Donald Trump počeo je konferenciju za medije minutom šutnje, a zatim krenuo kritizirati Bidenovu administraciju i napore za raznolikost u Saveznoj upravi za zrakoplovstvo. Bez dokaza, Trump je okrivio kontrolore zračnog prometa, pilote helikoptera i demokratsku politiku u saveznim agencijama.

Tvrdio je da Agencija "aktivno zapošljava radnike koji pate od ozbiljnih intelektualnih teškoća, psihijatrijskih problema i drugih mentalnih i fizičkih stanja u okviru inicijative zapošljavanja za raznolikost i uključivanje".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Za Tursku odmazdu nije se dugo čekalo. Nakon terorističkog napada dignuti borbeni avioni