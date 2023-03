Kremlj je u petak nalog Međunarodnog kaznenog suda (ICC) za uhićenje predsjednika Vladimira Putina proglasio nečuvenim, ali i besmislenim za Moskvu.

U prvom uhidbenom nalogu zbog Ukrajine, ICC je pozvao na uhićenje Putina pod sumnjom da je odgovoran za nezakonite deportacije djece i nezakonito premještanje ljudi s teritorija Ukrajine u Rusku Federaciju.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je optužnicu proglasio "nečuvenom i neprihvatljivom", pa dodao da Rusija, kao i mnoge druge države, ne priznaje jurisdikciju ICC-a.

"Stoga su odluke ove vrste iz pravne perspektive ništavne i nevažeće za Rusku Federaciju", istaknuo je.

Upitan hoće li Putin sad strahovati od uhićenja tijekom putovanja u zemlje koje su stranke ICC-a, Peskov je rekao da "nema ništa za dodati o tom temi" i da je to "sve što žele reći".

Rimski statut, kojim je 2002. ICC osnovan, ratificiralo je 123 država. Među njima, između ostalih, nisu ni SAD, Kina, Izrael, Pakistan, Saudijka Arabija, Turska i Iran, kao ni Indija koja je u rujnu domaćin G20 susreta na kojem se očekuje i ruski predsjednik.

ICC je osim Putina optužio i Mariju Lvovu-Belovu, rusku povjerenicu za prava djece, također za ilegalnu deportaciju djece.

Ruska agencija RIA Novosti piše kako je ona, komentirajući optužnicu, rekla da je međunarodna zajednica na taj način ocijenila "pomoć djeci koja su izvedena iz ratne zone i za koju se stvaraju dobri životni uvjeti“. Kazala je da će i dalje raditi u tom smjeru.

Reakcija iz Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je u petak Sremsku Mitrovicu i tom prilikom komentirao najnovije svjetske vijesti.

"Puno puta sam bio u Sremskoj Mitrovici, nikada ovoliko ljudi nije bilo. Hvala što ste u teškim vremenima za našu Srbiju ovdje. Tek sam sad pogledao, ne mogu da vjerujem, stvarno nisam video ovoliko ljudi u Mitrovici. Znam ja da ste ovdje zato što vas iste brige more. Danas u vrtiću u Rumi dobijem vijest kako je Međunarodni sud u Haagu izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimir Putina. Ono što sam najkraće, u ova dva sata uspio analizirati, svijet klizi u dodatnu eskalaciju sukoba i ubrzavanje sukoba. U Rusiji će to naići na javni podsmjeh, a to nije stvar ni za osmjeh, a kamoli podsmjeh. Zapad je ovim pokazao da će ići do kraja. Puno će vode proteći i Dunavom i Savom, i Dnjeprom i Volgom dok se krvavi sukob u Ukrajini ne zaustavi. To govori da će Zapad željeti izvršiti najoštriji pritisak na one koji nisu bili oštri u sankcijama Rusiji. Pogledajte kako su se promijenili i odnosi i izražavanje u Turskoj i Mađarskoj, počevši od toga da su za Finsku u NATO-u. Bojim se da nismo daleko od izbijanja Trećeg svjetskog rata, a znate dobro da nijedan do sada nije zaobišao Srbiju koja se junački borila. Mi imamo samo jednu jedinu Srbiju. Postoji zabranjena riječ mir, nitko više ne govori o miru. Mi Srbi i građani Srbije, nije me sramota to da kažem, samo želimo mir i da nas ostave na miru da živimo slobodno u svojoj otadžbini. Mi jesmo mali, ali nećemo dozvoliti da nam ljudi ginu", poručio je.