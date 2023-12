Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Ćirilica" gdje je bilo govora o svim problemima s kojima se Srbija suočava, a u jednom trenutku komentirao je današnju, ali i bivšu vlast u Gradu Zagrebu, prenose tamošnji mediji.

Naime, 17. prosinca u Srbiji će se održati prijevremeni parlamentarni i lokalni izbori, a o njima je Vučić u navedenoj emisiji rekao: "Meni je važno da ljudi znaju da izbori nisu igra, da država nije igračka. Nekome nije problem izgovoriti stvari za koje neće morati nikome odgovarati, a ja moram birati riječi jer ću sutra odgovarati narodu Srbije", prenosi Politika.rs.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gospodarstvo

Govorio je i o gospodarstvu u Srbiji: "BBC-ju je izašao neki tekst, u kojemu su me htjeli prikazati kao autokrata. I kažu ovakav sam, onakav sam, ali na kraju moraju priznati da Srbija uspješno napreduje, i da se dobro snalazi. Bit ćemo uspješni. Brže bismo rasli da nemamo vanjske probleme. Bit će sve nervozniji pred ruske izbore, za očekivati je da će htjeti zauzeti još neke teritorije. Vidjet ćemo hoće li uspjeti. Bit će izbori na Tajvanu, pa izbori za Europarlament. Nastavit ćemo dizati plaće i mirovine. Samo nam je potreban mir."

O Zagrebu

Povjesničar Goran Šarić prokomentirao je u emisiji vlast u Zagrebu. On tvrdi da Zagreb nikada nije bio tako prljav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su ljudi koji nisu obrazovani. Nije vrijeme da se mijenja trener pred 'utakmicu s Brazilom'. Mi vidimo što se u Zagrebu događa - da divlje svinje jure po centru. Slikao sam kako izgleda grad koji je bio jedan od najljepših. To su ovi ljudi napravili. Ono što ti lažni ekolozi rade u Zagrebu to bi radili i u Beogradu. To su isti ljudi u Zagrebu i u Beogradu. Isti mentalni sklop, isti Soroševi fondovi. S druge strane, bez obzira imaju li dobre namjere. Ne može čovjek s dobrim namjerama voziti avion. Pilot vozi avion", rekao je Šarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Za Vučića su ovi izbori borba između dobra i zla, a on je spasitelj: Da dođe do pobjede spreman je na sve

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom je Vučić spomenuo pokojnog gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića: "Beograd je jedina metropola u regiji, i nastavit će se ubrzano razvijati. Mislim da je Zagreb puno izgubio odlaskom Bandića. On je za neke bio Einstein, koliko je bio sposoban."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prisjetio se razgovora s Bandićem kada je bila promocija projekta Beograd na vodi: "Ja sam se uplašio zbog jedne stvari. I pored svih naših razlika, on je bio strahovito snalažljiv tip, Hercegovac, marljiv, sposoban. Uhvatio je istog trenutka priču oko Beograda na vodi i htio napraviti Zagreb na vodi. Pitao me je šeik o tome, a ja sam rekao da nisam najveći navijač Hrvatske, ali ako im se isplati da to trebaju napraviti."