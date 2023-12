Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ne staje s kampanjom na TikToku, a u svojim videima koristi i poznate osobe. Prije četiri dana je objavio video u kojem se pojavljuje glumac Ralph Fiennes, odnosno iskorištena je snimka trentuka kada mu je srpski predsjednik 2017. uručio srpsku putovnicu nakon Službene odluku o davanju državljanstva koju je donijela Ana Brnabić. A jučer je objavljen video s još jednim slavnim glumcem. U kampanju se, naime, "uključio" Johnny Depp.

U novom videu Jack Sparrow, poznati kapetan iz Pirata s Kariba, shvaća da mu nedostaje jedan zlatnik pa pomisli kako bi ga mogao naći u Srbiji. Video tada prikazuje Deppa i Vučića prilikom dodjele ordena za izniman doprinos srpskoj umjetnosti koji je Depp primio u veljači prošle godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Jedan glumi lopova, drugi jeste lopov'

Neki od korisnika TikToka su pozitivni. "Idemo do pobjede Aleksandre nema predaje 🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️" jedan je od komentara. "bro's creativity is on a another level 💀💀💀",piše drugi korisnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A ima i onih koji nisu oduševčjeni: "jedan glumi lopova drugi jeste lopov😂". "Sta se moze ocekivati od A.VUCICA SAMO GLUPOSTI‼️🤷🏻‍♂️", zaključuje jedan korisnik.

Podsjetimo, naši susjedi u Srbiji uskoro izlaze na parlamentarne izbore. Prijevremeni izbori održat će se 17. prosinca, a razlog je Vučićevo raspuštanje Skupštine Srbije početkom studenog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Za Vučića su ovi izbori borba između dobra i zla, a on je spasitelj: Da dođe do pobjede spreman je na sve