Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u specijalnom izdanju emisije "Usijanje" na televiziji Kurir. Između ostaloga je komentirao situaciju u Ukrajini, pa rekao kako se nada da će s vremenom biti povoljnijih vijesti.

"Ne možemo uvoziti ništa što je iz Rusije i to će dodatno utjecati na bruto-domaći proizvod. Nitko ne dopušta izvoz iz Rusije. Trebaju nam koks i željezo iz Ukrajine, nema nafte iz Rusije. Nadam se da nitko ne želi da to opstane, jer je to takva vrsta ludila. To nije bilo devedesetih. Vlak je krenuo i gazi sve pred sobom i gledam koliko je moguće da se izmaknemo. Da izvučemo glavu i tijelo. Neće biti lako.

Ovako nešto nisam vidio. Za razliku od drugih iz regije, razgovaram sa svim svjetskim liderima zahvaljujući snazi Srbije. Plašim se da je ovo tek početak. Nadam se kada prođe vrijeme da će biti povoljnijih vijesti.

Nadam se da će rusko čelništvo i Putin razmisliti o svemu. Danas je najavljena najveća nestašica pšenice u povijesti, ali Srbija će imati dovoljno svega", rekao je u uvodu, pa istaknuo kako mu je francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao kako nitko neće prije Srbije u Europsku uniju, pa ni Ukrajina.

"Ovo pričam da bi ljudi znali da država nije igračka. U ovakvim situacijama kada bjesni rat, ljudima morate da pokazati da brinete o njima. Mi Srbi se volimo izjašnjavati i biti pitani, a nekad je baš važno da se pomirimo i sklonimo.

Dolazi daleko teže vrijeme, i to ne našom krivnjom. Ne želim bilo kojoj majci vratiti dijete u kovčegu dok sam predsjednik. Ne bih volio da me bilo čija politika dovede do toga. Volim slobodu, ovu zemlju, borio sam se za ovu zemlju jer je volim beskrajno", rekao je Vučić.

"Nije moj posao da se ulizujem bilo kome. Slušamo o prijetnjama iz regije, a ja šutim jer su neostvarive i besmislene. Srbija je danas mnogo jača ekonomski i vojno.

Srbija će čuvati mir, stabilnost, brinut će o životima svoje djece. Nama sukobi nisu potrebni, već da rastemo. Naša pozicija je vrlo teška. Krenuo je vlak, kampanja, a naše je da se maknemo s te pruge. Zato ne razumijem te ljude. U prošlosti smo uvije sebe izlagali opasnostima.

Molim ljude da shvate da je za nas najvažnije da se sklonimo s te pruge jer vlak neće stati. Nema zaustavljanja ni kada je riječ o zahtjevima prema Srbiji. Svi će tražiti da se ižive na malima, na Srbiji. Zato kod mene nema osmijeha, znam koliko je teško i poručio narodu:

Nemojte kupovati sol. Imamo dovoljno šećera, ulja, pšenice, svega imamo i više nego dovoljno. Uvezli smo i grah grašak, nemamo problema. Uradili smo svoj posao na najbolji mogući način, kao i po pitanju naftnih derivata.

Za nas je važno da kažem da će biti dovoljno kruga i pšenice za cijelu regiju. To je naše, to je ono što nam daje Vojvodina. Ljudi ne trebaju brinuti. Pobrinuli smo se za sve potrepštine naroda", rekao je predsjednik Srbije i otkrio da trenutačno nedostaje mlijeka u prahu.

