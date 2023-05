Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na CNN-u te je govorio o zbivanjima na Kosovu i Metohiji. Uvodno, Vučić je komentirao izjavu premijera Albina Kurtija, u kojoj je Srbe nazvao "Fašističkom milicijom" te istaknuo da ta izjava govori više o njemu.

"Da budemo jasni, postoje dvije stvari koje su jasne. Vaš gost je govorio o tome da nije primjenjeno ono što je dogovoreno, pričao je o neimplementaciji, a Beograd je sve implementirao, od prvog sporazuma 2013. A Priština je imala samo jedan zadatak, da omoguće Zajednicu srpskih općina, nisu to napravili i ne žele to napraviti"; kazao je Vučić.

Nije ispunjen glavni uvjet

Govoreći o izborima koje je organizirao Kurti, na koje je izašlo 3 posto stanovništva sjevera, Vučić je upitao voditeljicu je li igdje čula za legitimne i legalne izbore s tako malom izlaznošću. Kazao je da Srbi na sjeveru Kosova traže sigurnost za sebe i svoje obitelj te da je, od dolaska Kurtija na vlast, zabilježeno 353 etnički motiviranih napada. Negirao je i Kutrijeve otpužbe da je ucjenjivao Srbe na Kosovu da ne izlaze na izbore.

"Odluka da bojkotiraju izbore bila je odluka Srba sa sjevera Kosova i Metohije. Oni su sudjelovali 2013. godine četiri puta na izborima i nikada nije bilo problema", kazao je Vučić. "A kada je Kurti došao na vlast, zabranio je Srbima da glasaju na referendumu i na izborima. Ali još važnije, nije formirao Zajednicu srpskih općina, što je bio glavni uvjet za Srbe da uopće sudjeluju na lokalnim i parlamentarnim izborima", dodao je.

Neovisnost nije na stolu

Na pitanje, kako da dođe do deeskalacije, Vučić je istaknuo da stalno poziva Srbe da budu mirni te da je učinio sve kako bi se situacija stabilizirala. Izrazio je žaljenje što su ozlijeđeni vojnici KFOR-a. Naglasio je da Beograd ne kontrolira Srbe koji prosvjeduju.

"Ono što mi možemo napraviti s našim međunarodnim partnerima je da postignemo stabilnost u regiji. Srbija je 50 posto ekonomije zapadnog Balkana. Nama tu ne treba eskalacija, nama treba mir", kazao je Vučić te istaknuo da neovisnost Kosova nije na stolu te da se na Ohridu i u Bruxellesu nije govorio o priznanju Kosova već o normalizaciji odnosa.

"Priznajemo samo Povelju UN, i to je sve što priznajemo. Ali smo uvijek spremni razgovarati o kompromisnim rješenjima. I to smo uvijek radili. Pravo pitanje je zašto netko želi eskalirati situaciju? Čuo sam da ste govorili u raznim medijima kako će Srbija po Putinovom nalogu napasti nekoga. I naravno, to se nije dogodilo", kazao je Vućić te istaknuo kako je zadovoljan izjavama Antonyja Blinkena, istaknuvši da je Emmanuel Macron također dobro ocijenio situaciju. Dodao je da Srbija nije poslala niti jednog vojnika na Kosovo te da ne krši sporazume, več ima odličnu suradnju s NATO trupama na terenu.

"Jučer sam razgovarao sa zapovjednicima na terenu i do sada sam imao mnogo konzultacija sa Stoltenbergom, i nadam se da ćemo očuvati taj nivo komunikacije", kazao je Vučić.

Poruka Srbima na Kosovu

Srpskom narodu poslao je poruku da prosvjeduje na miran način.

"Moja poruka Srbima koji prosvjeduju, znam da su odlučni u borbi za svoja osnovna prava. Oni samo žele preživjeti, imati pravo sačuvati svoje ime i prezime, svoju vjeru. Živjeti tamo gdje su oduvijek živjeli. Moj savjet i molba njima je da to čine na miran način, da očuvaju mir i stabilnost za sve", kazao je Vučić te zaključio da je potrebno razgovarati s Albancia te postići dogovore koji će biti implementirani u budućnosti. Pozvao je međunarodnu zajenicu da poduzme ozbiljne korake 'protiv onih koji su tvrdoglavi i koji eskaliraju situaciju na terenu i narušavaju mir i stabilnost svih nas'.