Vrije u susjedstvu: Najmanje troje ozlijeđenih, studentu razbijena glava, Vučić otkazao dolazak

Napetosti i fizički sukobi obilježili su večerašnji prosvjed u Novom Sadu, gdje su se studenti i građani okupili zbog dolaska državnog vrha na svečanu akademiju povodom velikog jubileja Matice srpske. Najmanje tri osobe su ozlijeđene, piše danas.rs.

U Novi Sad je održan prosvjed studenata i građana povodom obilježavanja 200. godišnjice Matica srpska, jedne od najstarijih kulturnih i znanstvenih institucija u Srbiji. Povod okupljanja bilo je prvotno najavljeno sudjelovanje predsjednika Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj akademiji.

Iako je Vučić u međuvremenu otkazao dolazak, studenti su odlučili nastaviti s prosvjedom, poručivši da njihovo nezadovoljstvo nadilazi sam čin njegova dolaska.

A samo smo do centra po indeks krenuli... 🫠 pic.twitter.com/nCbS5Dqd54 — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) February 16, 2026

Prosvjedna šetnja i policijski kordoni

Okupljanje je započelo u poslijepodnevnim satima, a sudionici su krenuli u prosvjednu šetnju od Univerzitetskog kampusa prema centru grada i zgradi Srpsko narodno kazalište, gdje se održavala svečana akademija.

Policija je postavila kordone oko kazališta kako bi spriječila izravan kontakt između prosvjednika i okupljenih uzvanika te pristalica vladajuće Srpska napredna stranka. Unatoč tome, napetosti su rasle kako su se dvije skupine približavale jedna drugoj.

🇷🇸 Novi Sad. Policija čuva ćaci bus od naroda. pic.twitter.com/K1ASM4tp0A — Špiro Seneka (@SenekaSpiro) February 16, 2026

Novi Sad je grad heroj u svakom vremenu! pic.twitter.com/TvBu0aMBx6 — dr Đuro Trkulja (@DrTrkulja) February 16, 2026

Fizički sukobi i ozlijeđeni

Tijekom večeri došlo je do fizičkih sukoba između prosvjednika i osoba okupljenih ispred kazališta. Prema dostupnim informacijama, najmanje tri osobe su ozlijeđene.

Jednom studentu razbijena je glava, dok je drugoj osobi ozlijeđena ruka. U incidentu je stradao i novinar Žarko Bogosavljević, kojem je, prema navodima s terena, izbijen telefon iz ruke te je zadobio lakše ozljede.

Svjedoci navode da su se mogle čuti uvrede i povici, a u pojedinim trenucima situacija je prijetila ozbiljnijoj eskalaciji. Policija je intervenirala kako bi razdvojila sukobljene strane i spriječila daljnje nasilje.

Dobijamo informaciju da su u masi divljaka ispred SNP-a povređene najmanje tri osobe, sada im se pruža medicinska pomoć.



Ponovo su od Novog Sada napravili krvavi grad! pic.twitter.com/lCtb2dr5QU — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) February 16, 2026

Akademija održana unatoč napetostima

Unatoč prosvjedima i incidentima ispred kazališta, svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske održana je prema planu. Umjesto predsjednika Srbije, okupljenima se obratio njegov stranački kolega i bliski suradnik Miloš Vučević.

Prosvjed je protekao u znaku snažnih poruka studenata koji su istaknuli da se protive politizaciji kulturnih institucija te da žele jasno izraziti svoje nezadovoljstvo aktualnom političkom situacijom.

Napeta večer u Novom Sadu još jednom je pokazala duboke podjele u društvu, ali i spremnost dijela građana da javno iskažu svoj stav, unatoč riziku od incidenata.

