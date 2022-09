U posljednjih desetak dana situacija na ratištu u Ukrajini značajno se promijenila. Ukrajinske snage uspjele su u operaciji na sjeveroistoku zemlje osloboditi značajan dio okupiranog teritorija i dvadesetak naselja u regijama Harkiv i Donjeck, među kojima i strateški važan grad Izjum. Rusko ministarstvo obrane povlačenje svojih snaga s tog područja nazvalo je ''pregrupiranjem'', ali jasno je da se radilo o bijegu pred neočekivanim protuudarom ukrajinske vojske.

Trenutnu situaciju na bojištu prokomentirao nam je vojni analitičar Robert Barić, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

'Glavna operacija i dalje je na jugu kod Hersona'

"Ovo je bila operacija na sjeveru zemlje, ali glavna operacija i dalje se odvija na jugu, kod Hersona, gdje je glavni strateški značaj za Ukrajinu. Ako tamo uspiju potisnuti ruske snage na istočnu stranu Dnjepra, ukrajinskim snagama otvara se mogućnost napredovanja prema Krimu iduće godine'', napomenuo je Barić u uvodu.

Podsjetio je na ono što je prethodilo operaciji na sjeveru zemlje. ''Nakon što je u travnju zaustavljen prvi pokušaj okruživanja ukrajinskih snaga u Donbasu, na način da se ide od Izjuma prema Donjecku, Rusi su smanjivali svoje ambicije i na kraju se sve svelo na ta dva grada iz kojih su Ukrajinci uspjeli organizirano povući svoje snage. Cilj je bilo iscrpljivanje Rusa, a u međuvremenu se dogodio cijeli niz manjih ukrajinskih napada koji su pomalo pomjerali liniju fronte. Kada je ruska strana, zbog Putinove fiksacije na Donbas, vidjela da ne može na Siversk odlučila je ići prema Bahmutu, što je bilo pogrešno, jer se poslije zauzimanja Luhanska vidjelo da ruska vojska više nema ofenzivne sposobnosti. Kada su otamo povučene snage dolje kod Hersona, Ukrajincima se jednostavno ukazala mogućnost da ostvare ono što su planirali - ovu operaciju kod Harkiva. Na temelju prikupljenih izviđačkih podataka, početkom rujna vidjeli su da su oba grada praktički prazna - Siversk i Donjeck – pa je aktiviran ovaj napad rezultati kojeg su, mislim, čak i premašili ukrajinska očekivanja. Ono što je tamo ostalo od ruskih snaga bilo je neorganizirano, slabo vođeno i odmah se raspalo'', tumači Barić.

'Operacija je bila vrlo riskantna, ali je uspjela'

Na pitanje što će ukrajinske snage na tom području dalje poduzeti, hoće li odmah krenuti dalje u oslobađanje, Barić kaže da je zasad teško dati valjani odgovor.

''Sada su Ukrajinci u dilemi što da rade, jer su došli do rijeke Oskil, a Rusi se i dalje povlače. Ne treba zaboraviti da Ukrajinci imaju ograničene snage i da istovremeno moraju likvidirati preostale ruske ''džepove'' koji su ostali odsječeni, uspostaviti vlast na tom području i dalje napredovati'', ističe Barić.

Sama ukrajinska operacija na sjeveroistoku zemlje bila je, kaže, riskantna jer nisu zaštitili bokove. No, to se pokazalo prihvatljivim rizikom budući da se raspala kompletna ruska linija fronte. Što se tiče daljnjih aktivnosti, valja uzeti u obzir vremenske okolnosti.

''Dolazi jesenja rasputica (blato koje se u tim krajevima stvara u jesen i proljeće, nap.a.), a čini se da su tamo prve kiše već počele. Pogledajte reportere kada se javljaju sjeverno od Kijeva - praktički su već svi ubundani, što znači da je već zahladilo'', kaže Barić.

'Putin više nema šansu zauzeti Donjeck'

On također napominje da veće značenje za Ukrajinu ima operacija kod Hersona.

''Njenim uspjehom onemogućava se ruska ideja južnog koridora i zauzimanja Mikolajiva i Odese, a Ukrajincima se - kada se bolje organiziraju i dobiju još oružja – otvara mogućnost prodora prema Krimu ili eventualno u Zaporožju prema Melitopolju. Neke informacije govore da su Rusi počeli se povlačiti prema Hersonu, što može značiti da žele skratiti liniju obrane, ali ne previše. A možda iza toga stoji i odluka o napuštanju Hersona i prelasku na drugu stranu Dnjepra, no to ne znamo. U svakom slučaju, Putin nakon ovoga nema više šansu zauzeti Donjeck. Sve se slomilo na sjeveru, pa još ako padne i grad Liman, Ukrajinci će onda imati mogućnost udara u bok ruskih snaga u Luhansku. U svakom slučaju, Ukrajinci nemaju više samo operativnu, nego i stratešku inicijativu, koju su praktički dobili u samo nešto više od tjedan dana. Oni sada povlače poteze, a Rusi reagiraju'', ustvrdio je Barić.

'Ovo je velika pobjeda, ali Rusi se još nisu raspali'

Novonastala situacija na bojištu nesumnjivo će utjecati na daljnji tijek rata, pogotovo stoga što su, kako ističe Barić, ukrajinske snage preuzele inicijativu. No, nazire li se kraj ratu?

"U operaciji kod Harkiva vidjelo se da su pripremili novostvorene operativne grupe. Još sredinom svibnja počeli su stvarati nove brigade. To je proces koji traje i o tome nisu ništa govorili. Daleko od toga da je rat završen, ali ovo je izuzetno velika pobjeda. Sada je na Ukrajincima da odluče kako će je iskoristiti. Moraju pažljivo balansirati operaciju koja se događa dolje kod Hersona, a s obzirom na to kako su dizajnirali ovu operaciju na sjeveru - to su dvije povezane operacije. Ukratko, Ukrajinci sada imaju stratešku inicijativu, a Rusi povlače poteze kojima pokušavaju odgovoriti na to. Glavni stožer ukrajinske vojske prošloga je tjedna javno objavio planove za dalje u kojima ukazuju da će se operacije nastaviti i iduće godine. Bez obzira na sve, ne treba očekivati ni da će se ruska strana tek tako raspasti. Pitanje je imaju li Ukrajinci snage da dalje napreduju. Do sada su to radili majstorski'', zaključio je Barić osvrt na situaciju u Ukrajini.