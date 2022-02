Vojni analitičar Igor Tabak u Novom danu N1 televizije je komentirao rusko-ukrajinsku krizu.

Na početku je, govoreći o priznanju dviju odmetnutih regija u Ukrajini, kazao da je došlo do zaoštravanja. "Jučer je došlo do razjašnjavanja tog detalja s granicama i postalo je jasno da kolidiraju na terenu dvije slike – jedna iz Kijeva koja priznaje da te dvije oblasti jesu pod ruskom, tj. pobunjeničkom kontrolom, ali se još ima o čemu razgovarati; i druga, Putinova, koji kaže da nije priznao faktičko stanje na terenu, nego ono što piše u Ustavu. Time je zakočen prostor neposrednih vojnih operacija. Sankcije Zapada ni izbliza nisu oštre koliko bi mogle biti, namjerno, kažu da je to prva faza. Ako dođe do rata u ostatku ove dvije oblasti, onda bi se išlo na najstrože moguće sankcioniranje Rusije", kazao je Tabak za N1.

'Putin i dalje dozira događanja'

Osvrnuo se i na stvarno stanje na terenu, rekavši da očito ima nekog sukoba, ali je to "relativno sitno".

"Čulo se o raspoređivanju kolona, ali Putin je rekao da se očekuje da vojska odmah krene, očito on i dalje pokušava dozirati događanja. Jučer se čulo i da je sporazum iz Minska mrtav što temeljito mijenja situaciju. Treba vidjeti ima li prostora za diplomaciju, a vojno stanje je nažalost sve napetije, barem po satelitskim snimkama. Izgleda da su ruske snage ušle u te dvije regije", kazao je.

Upitan koliko je dugačka bojišnica u Donbasu, Takab je kazao da se govori o "nekoliko desetaka tisuća pripadnika ta dva entiteta".

Može li doći do prelijevanja eskalacije?

"Ruska vojska je došla, ali treba tek vidjeti. Nije se puno promijenilo stanje od 2014. do danas, jedino je postavljena scena za promjene", dodao je vojni analitičar.

Komentirao je i najavu da se zrakoplovi, helikopteri i druga oprema premještaju u Baltičke zemlje. “Ukrajina je broj jedan, Gruzija nije toliko zanimljiva, Moldova ima isto jednu pokrajinu u kojoj je pobunjenička vojska. Tu bi moglo doći do prelijevanja eskalacije. Ako uzmemo Putinov govor prekjučer, još je zemalja koje su u Lenjinovo doba pobjegle SSSR-u, recimo Finska…", kazao je Tabak.

Novi razgovori da to ne prerfaste u veći rat

Ipak, smatra da vjerojatno još nije kraj diplomacije te da će se to vidjeti idućih dana.

"Putinovo dovođenje sporazuma iz Minska na nulu i govor da je sve to propalo, sad mijenja diplomatsku sliku i tek treba izvidjeti koje su točno mogućnosti razgovora. Vjerojatno će to za koji dan rezultirati novim krugovima razgovora, ali još smo u situaciji da međunarodna zajednica tek hvata dah od ovih ruskih poteza. Došle su tek prve tranše sankcija, povlačenje veleposlanika, sad će doći vrijeme za udah i ostatak razgovora da to ne preraste u veći rat”, naglasio je Tabak.