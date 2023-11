Rusija se danas službeno povukla iz Sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Europi (CFE). Riječ je o sigurnosnog sporazumu iz 1990. koji je dogovoren putem pregovora i potpisan godinu dana nakon pada Berlinskog zida. Njime su, kako je izvijestila Hina, postavljena ograničenja na raspoređivanje vojne opreme s ciljem održavanja vojne ravnoteže između NATO-a i zemalja tadašnjeg Varšavskog saveza.

"U 00.00 sati 7. studenog 2023. završen je postupak povlačenja Rusije iz CFE-a (Sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Europi)", objavilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju na svojoj internetskoj stranici. "Time je međunarodno-pravni dokument čiju je valjanost naša država suspendirala već 2007. godine za nas konačno postao povijest".

U priopćenju se također spominje da su akcije Sjedinjenih Država za proširenje NATO-a dovele do toga da su zemlje saveza "otvoreno zaobišle" grupna ograničenja. "Tako je sporazum CFE u svom izvornom obliku izgubio dodir sa stvarnošću", stoji u priopćenju.

Vojni analitičar Ogorec: 'To dodatno problematizira kompletnu sigurnost'

O tome što službeni izlazak Rusije iz Sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Europi znači za sigurnost Europe i svijeta za Net.hr komentirao je vojni analitičar Marinko Ogorec.

"To dodatno problematizira kompletnu sigurnost jer bi jednostavno oni na taj način ušli u ponovno jačanje bez ograničenja oružanih snaga," pojašnjava Ogorec.

Na pitanje je li sada povećan rizik od izbijanja sukoba Rusije i Zapada, Ogorec odgovara da "sve zavisi o tome kako će se to reflektirati na situaciju u Ukrajini", ali, ističe, ne trebamo biti pesimisti što se tiče opasnosti od trećeg svjetskog rata.

"Što se tiče problema trećeg svjetskog rata, mislim da je to malo prenapuhana situacija. Ne treba biti toliki pesimist. Svaki rat nažalost ima mogućost da se proširi, svaki sukob ima mogućnost eskalacije. Mislim da je sad ukrajinski sukob u manjem stupnju takva opasnost, više je to problem Bliskog istoka."

'Sve je vođeno nacionalnim interesima'

Rusija uglavnom spominje djelovanje SAD-a i proširenje NATO-a kao razloge za izlazak iz Sporazuma.

"Uvijek je to praksa da se prebacuje loptica u tuđe dvorište, normalno. To ne rade samo Rusi, to rade svi. Svatko pokušava prebaciti svoju nekakvu krivicu ili odgovornost za ono što je sam napravio između ostaloga u tuđe dvorište. To nije ništa novo, ništa neuobičajeno, to je razumljivo. Sve što je vođeno je vođeno nacionalnim interesima. I to je jedino što zapravo određuje međunarodnu politiku " kaže Ogorec.

Rusija ni prethodno nije poštivala odredbe Sporazuma pa je pitanje što se sada točno mijenja.

"Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija u Ukrajini", kaže vojni analitičar. "Jednostavno moramo pričekati razvoj događaja dalje - kako će se ta situacija razvijati, dokle će se razvijati, tako ćemo onda moći više vidjeti dalje što će biti sa cjelokupnim tim stanjem i kako će se ponašati Rusija oko svega toga."

'Onaj koji ima nuklearno oružje ne prijeti lažno'

Rusko ministarstvo vanjskih poslova danas je također komentiralo izjavu izraelskog ministra baštine Amihaya Eliyahua o mogućem nuklearnom napadu na Gazu. Njihova glasnogovornica Marija Zaharova istaknula je da ta izjava otvara mnoga pitanja, a da je ključno to što se čini da je Izrael priznao da posjeduje nuklearno oružje.

Stoga smo pitali Ogoreca boji li se Rusija mogućnosti da Izrael ima nuklearno oružje i je li ovo znak da su njihove vlastite prijetnje bile lažne?

"Nažalost, onaj koji ima nuklearno oružje ne prijeti lažno," smatra Ogorec. "On to može upotrijebiti, ali mislim da zasada to nije opcija. Ja sam duboko uvjeren da su i Rusi jako dobro shvatili da to ne može biti opcija i znaju da to ne može biti opcija jer bi to izazvalo kataklizmu, a to ne bi bilo nikome u interesu."

