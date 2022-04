Prizori mrtvih tijela, uglavnom civila, koja su ostala na ulicama Buče nakon što su se koncem ožujka iz tog predgrađa Kijeva povukle ruske snage, skamenile su svijet i potaknule Zapad na još oštrije sankcije Rusiji i još žešće osude Kremlja i Vladimira Putina. Ne u toj mjeri, naravno, koliko šokiraju prizori ubijenih civila, šokantno djeluju i prizori desetaka uništenih tenkova na ulicama Buče. Široka ulica koja iz Buče vodi do obližnjeg Irpina, zakrčena je gomilom skršene ruske vojne "gvožđurije".

Nazvana "grobljem tenkova" u sjećanje priziva slične prizore s Trpinjske ceste u Vukovaru 1991. godine. Poput vukovarskih i ukrajinski branitelji iz Buče još su prvih dana rata ondje uništili mnoštvo ruskih tenkova. Pritom su uglavnom koristili lake ručne protuokolopne sustave NLAW britanske proizvodnje te slične američke sustave FGM-148 poznate kao Javelin.

Rusija izgubila 430 tenkova, ukupno ih ima 12.200

Iako podatke o gubicima vojnika i tehnike s obje zaraćene strane treba uzimati sa zadrškom, stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je da su od početka invazije 24. veljače do srijede 6. travnja, uništena 684 ruska tenka. Prema vojno-analitičkom portalu Oryx, koji svakodnevno ažurira dostupne informacije o gubicima obje strane, ruska vojska je dosad u Ukrajini izgubila 434 tenka, od kojih je 210 uništeno, šest oštećeno, 42 su napustile njihove posade, a 176 je zarobljeno. Ruska vojska inače raspolaže s više od 12.200 tenkova. Oryx, k tomu, raščlanjuje gubitke ruskih vojnih sredstava prema tehničkoj klasi budući da se u sličnim statistika vojnih gubitaka pod tenkove svrstavaju i razni oklopni transporteri, samohodna topnička oružja i slična borbena vozila.

Ima stručnjaka koji tvrde da je rat u Ukrajini označio kraj stogodišnje ere tenkova te da na njihovo mjesto dolaze lakša, brža i učinkovitija borbena sredstva poput dronova, manjih bespilotnih letjelica i sličnih. Primjerice, ukrajinsnke snage uspješno su koristile turske dronove TB2, Bayraktare, u napadima na ruske tenkove. Neki tvrde da je značajan dio ruskih tenkova iz sovjetskog doba, poput T-72, zastario u odnosu na tenkove zapadnih vojski.

'Tenk ostaje ključno borbeno sredstvo'

Pitamo li domaćeg vojnog analitičara Roberta Barića je li rat u Ukrajini pokazao da je tenkove pregazilo vrijeme, on odrješito odgovara: "Ne!"

"Tu priču slušamo već zadnjih 50 godina. Tenk ostaje i dalje ključno borbeno sredstvo koje se, međđutim, mora koristiti u kombinaciji s pješaštvom i drugim oružanim sustavima. Američka i britanska strana već 20 godina razvijaju upotrebu tenka u urbanoj borbi i protugerilskom djelovanju, a na temelju iskustava u Iraku i Afganistanu", objašnjava Barić.

Na pitanje zašto Rusija gubi mnogo tenkova u Ukrajini, Barić kaže kako to, zapravo, nikome nije jasno. I ne samo kada su tenkovi u pitanju, nego i vojna taktika.

"Nikome nije jasno kako to da ruske snage ne primjenjuju osnovne taktičke postupke. Nevjerojatno je to što rade. Neću sada govoriti o krivom planiranju, ali kad idete s nezaštićenom kolonom oklopnih vozila u mjesto, onda će se dogoditi ono što se dogodilo na Trpinjskoj cesti 1991. godine ili ovo što sada vidite u Buči. Nitko ne razumije kako je to moguće", ističe Barić.

'Ne ide se tenkovima u gradove bez pješaštva'

Radi se, kaže on, o osnovnoj taktici koju mladi časnici uče na vojnim akademijama.

"Rusi te osnovne taktičke postupke u Ukrajini ne primjenjuju, ali to ne znači da je tenk mrtvo borbeno sredstvo, daleko od toga. Jednostavno, još uvijek nema ničega što bi moglo zamijeniti tenk", napominje Barić.

Bez obzira na suvremeni ili staromodni pristup ratovanju, Barić ističe da osnovno taktičko operativno djelovanje mora postojati.

"Tenk i oklopna kolona nikada ne idu u naseljeno mjesto, a da im nisu osigurani bokovi. Dakle, ne ide se tenkovima bez pješaštva koje ih štiti i bez moblilnih skupina izvan mjesta koje koloni osiguravaju bokove. To je taktika koja je počela još u Prvom svjetskom ratu i usavršila se u Drugom svjetskom ratu. Nas danas čudi kako je moguće da ruska vojska ne poduzima osnovne taktičke postupke", kazao je Barić.