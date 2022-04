Rat u Ukrajini traje više od 40 dana, a nakon prošlotjedne runde pregovora u Istanbulu, Rusija je povukla svoje trupe iz kijevske regije, očito s namjerom da osvježi vojne redove, nadopuni zalihe oružja i streljiva te ih pregrupira. Po svemu sudeći, ruske snage sada su usredotočene na dijelove Ukrajine koji su isprva bili "logični" cilj onoga što Moskva zove "specijalnom vojnom operacijom" - područja separatističkih proruskih regija u Ukrajini te zauzimanja područja preko kojih bi anektirani Krim bio spojen s Rusijom.

'Rusija se mora zadovoljiti ograničenim ciljevima'

Svjedočimo li zatišju pred novu fazu rata, upitali smo vojnog analitičara Roberta Barića.

"Nema nikakve faze. Jednostavno, prvi ruski pokušaj osvajanja velikih gradova na sjeveru Ukrajine i istovremeno napredovanje bez ikakvog reda iz čak četiri smjera nije uspio pa je ruski politički vrh očito odlučio da se mora zadovoljiti ograničenim ciljevima. A ti ciljevi su osvajanje Donbasa te osvajanje i osiguravanje južnog koridora (s glavnom točkom u Mariupolju) za povezivanje Krima s Rusijom. Ovo potonje bi, čini se, uključivalo i stvaranje Narodne republike Herson koja bi sad "dobrovoljno" htjela postati neovisna i ući u savez s Rusijom. Osim toga, cilj Rusije je i uništavanje ekonomske infrastrukture Ukrajine", kaže Barić.

Nakon gotovo mjesec i pol dana borbi, sve su manji izgledi da će rat u Ukrajini uskoro završiti. I Barić kaže kako će se "definitivno otegnuti".

"Nema brzog završetka. Nakon zločina otkrivenih u Buči, Hostomelu, Irpinu i drugim gradovima, ukrajinska strana neće baš biti raspoložena za razgovore. Ukrajini sada treba vojna i ekonomska pomoć Zapada da bi mogla izdržati", smatra Barić.

'Zapad će Ukrajini slati svoje vojne sustave'

Upitali smo ga mogu li prizori pokolja u Buči, odaslani u svijet, utjecati na daljnji tijek samog rata, ali i mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije.

"Nakon ovoga u Buči, rat će biti vrlo krvav i nijedna strana neće imati previše milosti prema drugoj. A pregovori vjerojatno neće donijeti nikakvih rezultata sljedećih nekoliko mjeseci. Izgleda da u Rusiji ogromna većina stanovništva podupire rat u Ukrajini pa će, prema tome, Ukrajinci morati izdržati, a Zapad će morati nastaviti slati vojnu pomoć. To će od ljeta uključiti i otvoreno slanje zapadnih vojnih sustava, ne samo ovih istočnih koji se sada nastoje skupiti među europskim članicama NATO-a. To također znači da će Zapad doslovno morati ekonomski održavati Ukrajinu na životu, s obzirom na to da Rusija sada ide na velika razaranja njene ekonomske i transportne infrastrukture", kazao je Barić.