Prije četiri godine se u američkom Senatu dešavao bizaran dijalog. Senator Orrin Hatch iz Ute, koji je umro ovog travnja, tada je bio 84-godišnjak i ispitivao je šefa Facebooka Marka Zuckerberga na saslušanju pred Senatom.

"Kako održavate poslovni model kad mušterije ne plaćaju za Vaše usluge?", pitao je Hatch. Zuckerberg mu je morao pojasniti ono što zna takoreći svako dijete: "Senatore, prodajemo oglase", piše Deutsche Welle.

Generacije imaju različite probleme

Ta rasprava se često citira kada se ljudi žale na prosječnu starost političara u Sjedinjenim Državama. Kritičari kažu da je to više gerontokracija nego demokracija. Senatori su u prosjeku stari 63 godine, kongresmeni čak 58. Usporedbe radi, njemački Bundestag ima prosjek starosti od 47 godina. A medijan američkog stanovništva, dakle točka od koje ima jednako puno i mlađih i starijih, je na 38 godina.

"Definitivno nam treba organ vlasti koji bi predstavljao stanovništvo. Trebaju nam mladi ljudi u vlasti, raznih bekgraunda, učitelji, medicinske sestre. A ne uvijek jedno te isto", kaže Maxwell Alejandro Frost (25), demokratski kandidat za Kongres s Floride. On je taman dovoljno star da se uopće smije kandirati za Donji dom. A kandidati za senatore moraju imati najmanje 30 godina. To znači da trideset posto stanovništva nema predstavnike koji su njihovih godina. I to ima posljedice.

"Mi imamo probleme koje naši roditelji i njihovi roditelji nisu imali", rekao je Frost za mrežu NPR. "Recimo, klimatska kriza dešava se sada."

Nisu stari, nego su - iskusni

Ali, najmoćniji bi mladome Frostu mogli biti djedovi ili bake. Recimo, vodeća dama demokrata Nancy Pelosi, glavni republikanac Mitch McConnell i naravno predsjednik Joe Biden. Svi imaju oko 80 godina. Frost kaže da se tih ljudi ne treba riješiti zbog njihovih godina, da su to iskusni političari. I da – što je u američkoj politici posebno bitno – imaju dosta veza preko kojih nalaze donatore za političke kampanje.

Jedan takav je republikanski senator Chuck Grassley (88) iz Iowe, koji ponavlja da je pun energije i da svako jutro šeće oko tri kilometra. U studenom se namjerava opet kandidirati– i lako je moguće da će opet biti izabran.

Sumnje u Bidenovo stanje

O predsjedniku Bidenu i njegovom stanju se dugo nagađa. Mnogo je demokrata koji misle da im je bolje da u predsjedničku trku za dvije godine idu s drugim kandidatom. U to ih uvjeravaju česti Bidenovi gafovi, kada se ne može prisjetiti neke riječi ili brka pojmove. Nedavno je pao sa bicikla. Ali, Biden izgleda ne namjerava odstupiti. New York Times je nedavno razgovarao s pedeset uglednih demokrata koji svi žele da se Biden ne kandidira 2024. godine, kada će imati pune 82 godine.

"Biti predsjednik je nepojmljivo naporan zadatak", rekao je za taj njujorški list David Axelrod, šef kampanje bivšeg predsjednika Baracka Obame. U slučaju da Biden ipak uđe u trku, "to će biti velika tema", kaže on.

Neke ankete pokazuju da je većina Amerikanaca uvjerena da aktuelni predsjednik nije dovoljno fit za ovaj posao i da se ne bi trebao kandidirati. Njegov, kako djeluje, najveći takmac Donald Trump se doživljava kao dosta vitalniji. Ali, i on bi imao 78 godina u vrijeme idućih izbora. No, koliko god se kritičari i mladi žalili, mnogim biračima kao da godine ne smetaju. No, to nije neko čudo: penzioneri su i u Sjedinjenim Američkim Državama najdiscipliniraniji birači.

Svijetom na ivici rata upravljaju dva starca

Ni ruski predsjednik Vladimir Putin i dužnosnici Kremlja kojima se okružio nisu u cvijetu mladosti. Praktički, u vrijeme kada smo na ivici trećeg svjetskog rata, svijetom upravljaju dva starca - piše beogradski Blic.

Posebno se to odnosi na Putinovo zdravlje koje je jedna od glavnih tema svjetskih medija, ali i stručnih analiza otkako je Rusija započela sgresiju na Ukrajinu. Recimo, Putinovo izbjegavanje bliskih kontakata sa sugovornicima još u vrijeme vrhunca pandemije covida-19 pokrenulo je nagađanja da je Putin u ranjivoj skupini ili da strahuje od toga da bi mogao biti izložen nekom smrtonosnom otrovu. Ruska istraživačka agencija Proekt je došla do dokaza da Putin zaista pati od kroničnih bolova u leđima. Također je otkriveno da je onkolog posjetio Putina 35 puta u četiri godine, provodeći s njim 166 dana u rezidenciji, te da su ga posjećivali i drugi liječnici specijalisti za bolesti štitnjače.

Što se životne dobi najbližih suradnika 69-godišnjeg Putina, šef ruske obavještajne zajednice Nikolaj Patrušev ima 71 godinu, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov 72, direktor obavještajne službe FSB Aleksandar Bortnikov ima 70, a ministar obrane Sergej Šojgu 67 godina.