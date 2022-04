Ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo je masovnu čistku 150 sigurnosnih dužnosnika dok se pripremao za posljednju vojnu ofenzivu u Ukrajini. Službenici sigurnosne službe FSB-a – nasljednika KGB-a – smijenjeni su s posla, a neki su i uhićeni, piše Daily Mail.

Očajni ruski predsjednik lovi izdajnike nakon što su zapadni obavještajci dobili borbene planove njegove zemlje prije invazije. Putin također traži druge krivce nakon što nije uspio doći do brze pobjede u vojnom napadu.

Preksinoć se ispostavilo da je general pukovnik Sergej Beseda, čelnik FSB-ove vanjske obavještajne službe, prebačen u moskovski strogo čuvani zatvor Lefortovo nakon kućnog pritvora.

Službeno, 68-godišnji šef špijuna pod istragom je zbog pronevjere, ali jasno je da ga Kremlj drži odgovornim za curenje informacija koje je onesposobilo ruske ratne napore. Istragu vodi ruska vojna protuobavještajna služba dok Putin nastoji blokirati zapadni informativni kanal.

Lažne informacije o situaciji u Ukrajini

Drugi dužnosnici FSB-a također su privedeni jer su navodno "prijavili lažne informacije Kremlju o stvarnoj situaciji u Ukrajini prije invazije", objavila je istraživačka web stranica Bellingcat.

Navodi se da su podnijeli izvješća u kojima su bili uvjereni da će ruske trupe biti dobrodošle kao osloboditelji i da će ukrajinske snage pružiti slab otpor. Ruska vojna kampanja nikada se nije oporavila od tako netočnih pretpostavki Kremlja.

Nekoliko sati prije nego što su Putinovi tenkovi ušli u Ukrajinu krajem veljače, britansko ministarstvo obrane objavilo je karte na kojima se moglo vidjeti kamo idu oklopne kolone.

Od tada, britanski i američki obavještajni časnici Ukrajincima su nastavili prosljeđivati točne procjene ruskih ciljeva. Oni su također omogućili učinkovit ukrajinski program likvidacije generala ruske vojske i visokih časnika. Njihova smrt napravila je kaos u ruskim vojnim jedinicama.

Niz poraza ruskih trupa

Nakon svega, Putin je započeo staljinističko protjerivanje svih onih koje smatra odgovornima. U proteklih sedam tjedana ruske snage pretrpjele su niz poraza. Također su bile prisiljene povući se iz okolice Kijeva nakon što nisu uspjele probiti obranu glavnog grada.

Samo poraz ukrajinskih snaga u istočnoj Ukrajini mogao bi vratiti vojni kredibilitet ruskoj vojsci. Preksinoć se pokazalo da će Putin vjerojatno utrostručiti broj ruskih vojnika u regiji Donbasa u očajničkom pokušaju da spasi vlastiti obraz.

Prema zapadnim dužnosnicima, namjerava taktikom kliješta uhvatiti u zamku brojčano nadjačane ukrajinske borce. Manevar zahtijeva kretanje ruskih trupa sjeverno od opkoljenog lučkog grada Mariupolja kako bi se pridružile jedinicama koje se napadaju južno od Izyuma.

"Kada Mariupolj padne, ako se to dogodi, ruske snage bi se mogle slobodno pridružiti onima koje napadaju iz Izjuma. Ukrajina će se suočiti s napadom kliješta. Opseg ruskih snaga tek treba vidjeti. No, procjenjuje se da bi to moglo biti udvostručenje ili utrostručenje snaga u Donbasu", rekao je jedan dužnosnik.

"To bi moglo potrajati dosta vremena, a čak se i tada postavlja pitanje koliko učinkovito vode te snage u bitku. Malo je pojednostavljeno razmišljati o prednosti dva prema jedan ili tri prema jedan. Više se radi o tome hoće li oni [Rusi] dovesti snage na mjesto donošenja odluke, iskoristiti svoju brojčanu prednost da izvedu odlučujući sukob protiv Ukrajinaca. Mnogi su dugo predviđali pad Mariupolja, no ukrajinske snage se tamo nastavljaju hrabro i učinkovito boriti. Tu je već neko vrijeme i humanitarna kriza", dodao je.

Jačanje bojnih taktičkih skupina

Zapadni dužnosnici vjeruju da ruske bojne taktičke skupine (BTG), svaka s do 1000 vojnika, idu prema Donbasu kako bi pojačale snage koje su tamo već stacionirane. Dok je Moskva u dosadašnjim borbama izgubila gotovo 40 BTG-ova, čak 90 i dalje predano rade u Kremljovoj "specijalnoj vojnoj operaciji".

Rusija već drži većinu teritorija u regijama Lugansk i Donjeck, ali Kremlj nastoji zauzeti cijelo područje prije bilo kakvih daljnjih mirovnih pregovora. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Kremlj neće zaustaviti napade tijekom novih pregovora, optuživši Kijev da nije poštovao mir na prethodnim sjednicama.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti iz minute u minutu OVDJE.