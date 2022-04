Ruski vojnici imaju novog zapovjenika, a zove se Aleksandar Vladimirovič Dvornikov, i poznat je po brutalnim udarima na civile. Analitičari strahuju da će on povesti Ruse u masovnu artiljerijsku paljbu, javlja RTL Direkt.

Dvornikov je između 2000. i 2003. sudjelovao kao zapovjednik u drugom čečenskom ratu. Tada je u okupaciji Groznog i drugim bitkama poginulo 25 i 50 tisuća ljudi, većinski civila.

Nevjerojatno je to da je Dvornikov tada dobio orden za hrabrost. Nakon toga se posebno istaknuo i u Siriji gdje je zračnim udarima Aleppo sravnio sa zemljom. Stručnjaci strahuju da isto slijedi i u Donbasu.

'On će samo razarati'

Novinar i ratni reporter Hassan Haidar Diab komentirao je Dvornikovu brutalnu taktiku. “Pretpostavljam da će on na početku pokušati pokazati da je jači, snažniji, agresivniji. Moje mišljenje, kao nekoga tko je pratio rat u Siriji, je da njegov dolazak neće promijeniti ništa na terenu. On će sravniti sve sa zemljom. On je strateg tog ratovanja u Siriji gdje se ravnalo sve sa zemljom. Međutim, ne može se tako ulaziti u gradove", kazao je novinar.

"Pretpostavljam da će on samo razarati. Razarati, ali s druge strane ništa poboljšati u vojnoj taktici. I dalje će gubiti veliki broj vojnika. Ukrajinska vojska se pretvorila u gerilske skupine", rekao je Diab za Direkt.