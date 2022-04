Geostrateški analitičar Vlatko Cvrtila u RTL-u Danas analizirao je rat u Ukrajini, ali i ruski plan nove ofenzive. Uvodno se osvrnuo na susret austrijskog kancelara Karla Nehammera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Prvo je bilo iznenađenje da ide tamo s obzirom da ni jedan europski čelnike ne ide što je jasno u kontekstu onoga što se događa i nastojanje da se potpuno međunarodno izolira Putin. Ovo što nemamo informacija mislim da nije iznenađenje jer nije to bio sastanak koji bi trebao napraviti preokret u diplomatskim naporima. Vjerojatno je imao temu razgovora i austrijsku ovisnost o ruskom plinu jer je Austrija jedna od najovisnijih europskih država o ruskom plinu. Štura priopćenja i da se nisu htjeli fotografirati jer spašavanje obraza austrijskog kancelara jer ako se fotografirate s Putinom to nije dobra poruka. Moglo bi se interpretirati da počinje nejedinstvo u EU, na što je Putin računao", kazao je.

Komentirao je protjerivanje ruskih diplomata iz Hrvatske. "To njima nije iznenađenje. Kad bi se to dogodilo u normalnim okolnostima bez rata onda bi to bilo značajno pogoršanje bilateralnih odnosa među država. S obzirom da su druge europske države tako nešto učinile, jasna poruka svih EU država, ne samo Hrvatske, ruskoj diplomaciji. Možda će se dogoditi to da protjeraju neke od naših diplomata, malobrojni su pa ne znam koga će. Možda vojnog izaslanika jer je pokazao otpor", kazao je.

Vapaji u pomoć branitelja

Iz Mariupolja stižu vapaji u pomoć branitelja. Cvrtili je postavljeno pitanje do koje mjere će sada Rusija pojačati ofenzivu. "Preusmjeravaju ciljeve prema istoku, oni su smanjili ciljeve od nacifikacije i demilitarizacije koja je podrazumijevala promjenu vlasti u Kijevu i osvajanje cijele Ukrajine. Idu prema regiji Donbas, ali i spajanje tih regija s Krimom, Mariupolj je jedna od ključnih točaka i sva sila napada grad koji će uskoro vjerojatno pasti", kazao je.

Cvrtila se osvrnuo i na rezultate francuskih izbora. "Ako uzmemo u obzir rezultate izbora i prognoze koji su bile u mjesec dana, ta razlika između Macrona i nje je mala i u nekim oblicima možda bude statistička greška. Kad pogledamo druge kandidate, nije posve sigurno da će birači tih kandidata dati glas jednoj ili drugoj strani", kazao je.

Otvorit će pitanje povezanosti Le Pen i Putina

Macron je više bio koncentriran na Ukrajinu, a manje na Francusku, dodao je. Komentirao je i na što će se vjerojatno Macron fokusirati u kampanji. "Fokusirat će se na teme s kojima je Le Pen išla, to su socijalne teme, pomoć obiteljima, problem prosječnog Francuza, a znamo da je Macron naljutio Francuze socijalnim pitanjima", kazao je.

"Mislim da će ponovno otvoriti pitanje povezanosti Le Pen i Putina jer bi mu to mogao biti dobar argument, prikazati je kao simpatizera jednog vođe koji je izvršio agresiju na drugu državu", zaključio je.