Putin uhljebio dvije supruge i ljubavnice: Razotkriven nevjerojatan novi popis moćnika

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je tijekom godina postavio najmanje 24 člana svoje obitelji na različite pozicije u državnim institucijama, što im je, prema navodima istrage, donijelo „značajne financijske koristi“.

Riječ je o rekordnom broju obiteljskih veza unutar vlasti u Rusiji u posljednjih stotinu godina, stoji u izvješću istraživačkog portala Proekt, objavljenom prošlog tjedna na Telegramu, javlja Daily Star.

Među osobama koje su na "popisu moćnika", prema tvrdnjama Proekta, te profitirale od veze s predsjednikom nalaze se i Putinovi unuci. Time treća generacija obitelji Putin ima izravne koristi od državnog sustava. Istraga navodi i da su materijalnu korist imale obitelji četiriju žena koje se u javnosti najčešće povezuju s Putinom.

Osigurane bivše žene i ljubavnice

Navodno su u ovaj krug uključene obitelji Putinove bivše supruge Ljudmile Putine-Očerjetnaje, kao i Aline Kabajeve, Svetlane Krivonogih te Alise Piščeve, žene koje mediji često povezuju s ruskim predsjednikom, iako on takve navode ne komentira.

Nedavno objavljena knjiga ruskih istraživačkih novinara Romana Badanina i Mihaila Rubina tvrdi da Putin s Kabajevom ima dvoje djece, sinove od deset i šest godina, koji koriste prezime Spiridonov. Kremlj ove informacije nikada nije potvrdio.

U isto vrijeme, Putin je na sastanku s ministrima govorio o demografskim izazovima u Rusiji, istaknuvši da država ne bi smjela vršiti pritisak na građane kada je riječ o odluci o roditeljstvu. „Naglašavam da u ovom području apsolutno ne može i ne smije biti nikakvog pritiska. Odluka o tome hoće li se imati dijete privatna je stvar svake osobe i svake obitelji“, rekao je.

Ipak, pozvao je građane da „iskreno teže radosti majčinstva i očinstva“, uz obećanje da će država pružiti potporu obiteljima. „Moramo učiniti sve kako bi se osiguralo da imati djecu ne pogoršava kvalitetu života, već naprotiv — podiže status obitelji“, dodao je.

Iako Kremlj ne komentira navode Proekta, istraživači tvrde da nijedan ruski vladar u proteklom stoljeću nije imao toliko članova svoje obitelji u državnim strukturama. Ovi podaci, ako se potvrde, dodatno bi učvrstili tvrdnje međunarodnih analitičara o iznimnoj centralizaciji moći oko ruskog predsjednika i njegovog najbližeg kruga.

