Vilicom napao tinejdžere u avionu pa ošamario putnicu. A onda je sablasno zaprijetio posadi
Putnik (17), koji je spavao na srednjem sjedalu, probudio se kada je Usirippalli stajao nad njih s vilicom nakon posluživanja obroka, naveli su savezni tužitelji
Neviđena uzbuna nastala je na letu Lufthanse iz Chicaga za Njemačku kada je putnik ranio dvoje tinejdžera metalnom vilicom, pa je let preusmjeren u Bostom, priopćile su američke vlasti u ponedjeljak.
Napadač je identificiran kao 28-godišnji Indijac Praneeth Kumar Usiripalli te ga se sumnjiči za napad smrtonosnim oružjem s namjerom nanošenja teških tjelesnih ozljeda, stoji u izvješću Ureda američkog državnog odvjetnika u Massachusettsu.
Sve se dogodilo tijekom leta u subotu, a Usiripalli je uhićen nakon slijetanja u međunarodnu zračnu luku Logan u Bostonu, prenose američki mediji.
Uslijedio opći kaos
Putnik (17), koji je spavao na srednjem sjedalu, probudio se kada je Usirippalli stajao nad njih s vilicom nakon posluživanja obroka, naveli su savezni tužitelji.
Napadač je zatim skočio na putnika, udario ga u ključnu kost, a onda ubo drugog 17-godišnjaka u potiljak, izjavili su dužnosnici.
Posada je pokušala savladati napadača, a on je prstima napravio oblik nalik pištolju, stavio ga u usta i napravio potez kao da povlači okidač. Zatim je, dodaje se, ošamario putnicu i pokušao udariti člana posade zrakoplova.
U SAD je došao sa studentskom vizom kao polaznik magistarskog programa biblijskih studija.
POGLEDAJTE VIDEO: Opet ludilo sa signalnim raketama u Dalmaciji: Netko ju ispalio u trenutku slijetanja aviona