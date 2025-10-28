Vilicom napao tinejdžere u avionu pa ošamario putnicu. A onda je sablasno zaprijetio posadi

Neviđena uzbuna nastala je na letu Lufthanse iz Chicaga za Njemačku kada je putnik ranio dvoje tinejdžera metalnom vilicom, pa je let preusmjeren u Bostom, priopćile su američke vlasti u ponedjeljak.

Napadač je identificiran kao 28-godišnji Indijac Praneeth Kumar Usiripalli te ga se sumnjiči za napad smrtonosnim oružjem s namjerom nanošenja teških tjelesnih ozljeda, stoji u izvješću Ureda američkog državnog odvjetnika u Massachusettsu.

Sve se dogodilo tijekom leta u subotu, a Usiripalli je uhićen nakon slijetanja u međunarodnu zračnu luku Logan u Bostonu, prenose američki mediji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uslijedio opći kaos

Putnik (17), koji je spavao na srednjem sjedalu, probudio se kada je Usirippalli stajao nad njih s vilicom nakon posluživanja obroka, naveli su savezni tužitelji.

Napadač je zatim skočio na putnika, udario ga u ključnu kost, a onda ubo drugog 17-godišnjaka u potiljak, izjavili su dužnosnici.

Posada je pokušala savladati napadača, a on je prstima napravio oblik nalik pištolju, stavio ga u usta i napravio potez kao da povlači okidač. Zatim je, dodaje se, ošamario putnicu i pokušao udariti člana posade zrakoplova.

U SAD je došao sa studentskom vizom kao polaznik magistarskog programa biblijskih studija.

POGLEDAJTE VIDEO: Opet ludilo sa signalnim raketama u Dalmaciji: Netko ju ispalio u trenutku slijetanja aviona