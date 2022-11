Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o raketama koje su pale u Poljsku i ubile dvije osobe.

"Najvjerojatnije se radi o zalutaloj ruskoj raketi. Teško je vjerovati da si je ruski režim sam sebi odlučio takvo nešto napraviti da bi eskalirao. Istraga će pokazati“ rekao je, dodajući da NATO nije brzoplet aparat. „NATO nije Conor McGregor koji uskače u ring. Bit će istraga, prvo na poljskoj strani pa NATO", smatra analitičar.

Mišljenja je da nije moguće da se radi o ukrajinskoj raketi jer zašto bi Ukrajinci nešto takvo napravili kada već imaju sve simpatije svijeta, dobivaju pomoć i podršku.

Do aktivacije članka 5 ima istraga

Govorio je i o daljnjim procedurama i istragama.

"Ako se aktivira članak 5 onda to po svim našim saznanjima znači Treći svjetski rat. Međutim, ovdje još ima gradacija. Do aktivacije članka 5 ima istraga. Onda dalje ide procedura uspostave štete, krivice, komunikacija s Rusima i odluke. Velike nuklearne sile imaju tradiciju izbjegavanja izravnog okršaja. To svima ulijeva nadu što dalje. No, ljudi će tražiti nekakvu satisfakciju. Može se ići do povećanja NATO snaga na poljsko ukrajinskoj granici", objašnjava Vidmarović.

Kaže da NATO članak 5 ne propisuje isključivo vojnu reakciju, već njegovo aktivirane može biti u obliku zajedničke pripravnosti i sigurnosti, kao zajednička podrška nekoj zemlji bez da se objavi rat.

Dodao je da se nešto treba napraviti te da se zalutali dronovi kao onaj na Jarunu mogu događati sve češće i češće.