Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je održao svoj poznati dugi govor koji je trajao više od tri sata. U njemu je ponovio koji su razlozi "specijalne operacije" u Ukrajini, kako naziva rat u toj zemlji.

Naravno, za sve je ponovo okrivio Zapad, na čelu sa Sjedinjenim Državama.

"Razumijemo da je Zapad kompleksan konglomerat, a zadnjih par mjeseci poduzeo je korake prema eskalaciji. Uvijek pokušaju eskalirati. Podgrijavaju to u Ukrajini, na Tajvanu, na tržištima hrane, u to nema sumnje. Kako možemo vidjeti, sve je to kulminiralo eksplozijama plinovoda. Ova "igra" je opasna, prljava i smrtonosna i nema interesa za druge zemlje", rekao je Putin.

Gdje završavaju granice?

Podsjetimo, Putin je prošlog mjeseca organizirao lažne referendume u ukrajinskim regijama pod ruskom kontrolom te ih na taj način pripojio Rusiji. Time su proširene granice te zemlje, a što točno Putin misli o granicama pokazuje i jedan video od prije šest godina.

Putin je 24. studenoga 2016. nazočio dodjeli nagrada Ruskog geografskog društva u Moskvi. Tom je prilikom razgovarao s dvojicom dječaka koji su pokazali impresivno znanje geografije, odgovarajući na pitanja koja im je postavljao predsjednik.

Nakon što je devetogodišnji Miroslav Askirko točno definirao gdje završava ruska granica, Putin se našalio: "Granice Rusije nigdje ne završavaju".

Putin je dodao "to je bila šala", dok se publika smijala i pljeskala.