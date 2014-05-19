Milorad Dodik fizicki nasrnuo na novinarku
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, za vikend je posjetio Beograd, bas u vrijeme kada se u njegovoj zemlji, Bosni i Hercegovini, stanovnistvo bori za goli zivot.
Dodik je razgovarao s predsjednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vucicem, a nakon toga, helikopterom se vratio u Banju Luku, posjetivsi u meduvremenu i Bijeljinu, jedan od poplavama najteze pogodenih gradova, pise radiosarajevo.ba.
Sastao se Dodik tu s lokalnim vodama, a potom, odrzao i neku vrst konferencije za novinare.
No, kad je novinarka BN Televizije postavila pitanje zasto se nista nakon teskih poplava 2010. godine u Semberiji nije uradilo za prevenciju, Dodik je izgubio zivce.
''Veoma ste bezobrazni, bjezite, pratite me'', rekao je, odgurujuci novinarku koja je radila - svoj posao.
''Je li Beograd vazniji od Semberije?'', pitala je.
Pogledajte video:
//www.youtube.com/embed/8nCw4OXmFTc