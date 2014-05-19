Milorad Dodik fizicki nasrnuo na novinarku

Dodik je razgovarao s predsjednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vucicem, a nakon toga, helikopterom se vratio u Banju Luku, posjetivsi u meduvremenu i Bijeljinu, jedan od poplavama najteze pogodenih gradova, pise radiosarajevo.ba.

Sastao se Dodik tu s lokalnim vodama, a potom, odrzao i neku vrst konferencije za novinare.

No, kad je novinarka BN Televizije postavila pitanje zasto se nista nakon teskih poplava 2010. godine u Semberiji nije uradilo za prevenciju, Dodik je izgubio zivce.

''Veoma ste bezobrazni, bjezite, pratite me'', rekao je, odgurujuci novinarku koja je radila - svoj posao.

''Je li Beograd vazniji od Semberije?'', pitala je.

Pogledajte video:

//www.youtube.com/embed/8nCw4OXmFTc