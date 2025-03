'Najljepši brod na svijetu' i ponos Italije uplovio u Trst: Bio i u Dubrovniku, po čemu je poseban?

Školski brod "Amerigo Vespucci" talijanske ratne mornarice uplovio je u subotu poslijepodne u tršćansku luku čime je okončao svoj epilog oko svijeta, koincidirajući svoj dolazak s posebnim izdanjem Barcolane, dok će turneja službeno završiti 10. lipnja u Genovi.

Jedrenjak Amerigo Vespucci, imenovan po talijanskom istraživaču po kojemu je Amerika dobila ime u službu je ušao 1931. godine, a Talijani ga smatraju najljepšim brodom na svijetu pa njime promiču svoju zemlju diljem svijeta turnejom s privremenim izložbama u nekoliko luka.

U srpnju 2023. godine Vespucci je isplovio iz Genove na svoju prvu svjetsku turneju u 20 godina tijekom koje je obišao trideset luka na pet kontinenata, dok su nacionalne izložbe, prozvane “talijanskim selima”, postavljene u osam luka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uspjeli smo povezati povijest Vespuccija s Italijom, pretvorivši nešto staro u nešto što može biti pokretačka snaga za sadašnjost", izjavio je na prigodnoj svečanosti u Trsu gradonačelnik Roberto Dipiazza.

S obzirom na uspjeh postignut na globalnoj razini, ali i toplinu koju je javnost pokazala prema brodu i Italiji, odlučeno je da ga se vrati u Trst u vrijeme posebnog izdanja regate Barcolana koja je svakako predstavljala veliki svečani događaj vezan uz more.

Vespucci povezuje sve koji plove, a obrazovanje koje nudi je od velikog značaja

Govoreći o važnosti broda za mlade, gradonačelnik Dipiazza istaknuo je kako je to izvanredna prilika za djecu i brojne studente koji će se u iduća tri dana moći ukrcati i razgledati brod jer "Vespucci povezuje sve koji plove, a obrazovanje koje nudi je od velikog značaja“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Velika je privilegija organizirati proslavu povratka Vespuccija na kopnu i na moru. Ovaj je brod ponos Italije i svih Talijana", poručio je tršćanski gradonačelnik Roberto Dipiazza.

Brod Amerigo Vespucci, povijesni školski brod talijanske mornarice na svjetskoj turneji odveo je "cijelu Italiju" u 30 država i 35 luka na pet kontinenata, a svjetska turneja nastala je kao inicijativa talijanske mornarice.

Brod je dug 101 metar s tri impozantna jarbola, porinut je 1931. godine i trenutno je najstariji brod u aktivnoj službi mornarice te je preuzeo ulogu ambasadora talijanske izvrsnosti u inozemstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedrenjak 2016. uplovio u Dubrovnik

Tijekom turneje, jedrenjak je ugostio “Villaggio Italia”, izlog izvrsnosti Made in Italy, od tehnologije do kulture, koji je pratio jedrenjak do svake luke.

"Ova je turneja vodila ne samo brod Vespucci nego cijelu Italiju diljem svijeta. "Ovaj je brod naš autentični ambasador diljem svijeta", naglasio je zapovjednik broda "Vespucci" Giuseppe Lai.

Predsjednik Regije Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga istaknuo je da je ta regija pružila najveću moguću potporu jer, kako je rekao "dolazak Vespuccija u Trst predstavlja izvanrednu priliku za vidljivost teritorija i izvrsnosti regije Friuli Venezia Giulia u svim sferama života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedrenjak ostaje u Trstu na vezu u Rivi del Mandracchio do utorka 4. ožujka, a rezervacije za posjete brodu odavno su rasprodane.

Taj školski brod je nakon dugog razdoblja mirovanja radi radova na osuvremenjivanju uplovio u dubrovačku luku Gruž krajem svibnja 2016. u sedmoj etape svoje pomorske misije u čast 85. godišnjice.

POGLEDAJTE VIDEO: Kanadski naručitelj napokon dobio brod iz riječkog brodogradilišta