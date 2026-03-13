Što se događa u Venezueli? 'Represivna država' i dalje operativna, progoni ne prestaju

Misija Ujedinjenih naroda za utvrđivanje činjenica izjavila je u četvrtak da je venezuelska "represivna država" i dalje u potpunosti operativna nakon što su američke snage početkom siječnja svrgnule bivšeg predsjednika Nicolasa Madura.

Misija je u izvješću Vijeću UN-a za ljudska prava rekla da "institucionalne strukture koje olakšavaju kršenje ljudskih prava nisu ukinute", dodajući da je od Madurovog svrgavanja došlo do 87 politički motiviranih pritvaranja.

Venezuelska vlada dugo niječe optužbe za kršenje ljudskih prava i postojanje političkih zatvorenika, tvrdeći da su zatvorenici počinili obične zločine. Venezuelsko ministarstvo komunikacija nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

U izvješću se navodi da visoki vladini i vojni dužnosnici prethodno identificirani kao odgovorni za zločine protiv čovječnosti i dalje imaju značajnu moć.

Obvezali se osloboditi 2000 zatvorenika

Washington dugo kritizira demokratski ugled Venezuele, optužujući njezinu socijalističku vladu za izbornu prijevaru i političku represiju.

SAD je objavio da će "preuzeti kontrolu" nad Venezuelom, ali nije inzistirao na novim izborima, ističući dobre odnose s Madurovom potpredsjednicom Delcy Rodriguez koja je preuzela dužnost privremene predsjednice i podržala promjene propisa o nafti i rudarstvu s ciljem poticanja ulaganja.

Rodriguezina vlada također je donijela zakon o amnestiji kao dio sporazuma o oslobađanju tisuća zatvorenika.

Njezina administracija krajem veljače izjavila je da je gotovo 2200 ljudi pušteno na slobodu prema novom zakonu, ali lokalne nevladine organizacije kritizirale su nedostatak transparentnosti i procijenile da je broj oslobođenih zatvorenika mnogo manji.

Alfredo Romero, direktor nevladine organizacije za pravna pitanja Foro Penal, rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak da "još uvijek postoji represivni sustav, pravosudni sustav koji se koristi za progon", prenosi Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao